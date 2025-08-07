الصندوق الكويتي يشارك في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للدول النامية غير الساحلية

يشارك الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للدول النامية غير الساحلية، المنعقد في مدينة أوازا بجمهورية تركمنستان خلال الفترة من 5 إلى 8 أغسطس 2025. والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة للممثل السامي للدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. (UN-OHRLLS)

ويمثل الصندوق الكويتي في هذا المؤتمر كل من مدير إدارة العمليات م.ثامر الفيلكاوي، والمستشار د.ناصر الرفاعي، حيث تعكس مشاركتهما التزام الصندوق المستمر بمعالجة التحديات الفريدة التي تواجه الدول النامية غير الساحلية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل في مختلف المناطق.

ويجمع المؤتمر ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات التنموية والقطاع الخاص، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تجاوز العقبات الجغرافية واللوجستية والاقتصادية التي تعيق تقدم هذه الدول. وتشمل المحاور الرئيسية للمناقشات تعزيز الربط التجاري، وتطوير البنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والدعم السياسي. وذكر الفيلكاوي في تصريح له «أن الصندوق الكويتي ومن خلال دوره الفاعل في هذا الحوار العالمي يؤكد مجددا التزامه الراسخ بمبادئ التعاون الدولي، وحرصه على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمنصفة لجميع الدول، بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو التحديات التي تواجهها».

كما يحرص الصندوق على أن تكون مشاركته في مثل هذه المؤتمرات الدولية منصة لتعزيز الحوار البناء، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات التنموية، وتسليط الضوء على أهمية التكامل الإقليمي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين سبل الوصول إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في تمكين هذه الدول من تجاوز العقبات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويعكس هذا التوجه إيمان الصندوق بأن التنمية الشاملة هي مسؤولية جماعية، وأن دعم الدول الأكثر احتياجا هو خطوة أساسية نحو بناء عالم أكثر عدالة واستقرارا.

