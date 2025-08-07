الشايع أكثر من مليون دولار مساهمة الصفا الإنسانية في حملة فزعة لغزة

الحملة استهدفت توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمعيشية العاجلة لأهلنا في القطاع



أعرب رئيس مجلس إدارة جمعيــة الصفـــا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن بالغ سعادته بنجاح حملة «فزعة لغزة»، والتي ساهمت فيها الجمعية بتبرعات تجاوزت قيمتها مليون دولار، ضمن إجمالي تبرعات الحملة التي بلغت نحو 37.6 مليون دولار، وذلك استجابة لنداء الإنسانية، وحرصـــا على مساندة الأسر المتضررة في قطاع غزة.

وأكـــد الشايـــــع أن الحملة استهدفت توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمعيشية العاجلة لأهلنا في غزة، موضحا أن شراء المواد سيتم من شركة المطاحن الكويتية، وسيتم نقلها عبر الجسـر الجوي الكويتي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لضمان سرعة إيصالها للمستحقين.

وأضاف: «إن هذه الحملة المباركة تجســد القيم الراسخة التي يتميز بها الشعب الكويتي الكريم، وتعبر عن مدى التلاحم والتعاطـف الإنسـانـــي مـــع معانـــاة أشقائنا الفلسطينيين، لاسيما في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من ظروف إنسانية بالغة القسوة».

وفي ختام تصريحه، توجه الشايع بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الشؤون الاجتماعية على دعمها ودورها في تيسير الحملة، كما أثنى على جهود جميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرة الإنسانية. ولم ينس أن يخص بالشكر المتبرعين الكرام، الذين جسدوا أروع صور العطاء، داعيا الله أن يبارك لهم في أموالهم، ويجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.