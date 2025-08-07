الشايع أكثر من مليون دولار مساهمة الصفا الإنسانية في حملة فزعة لغزة

الشايع أكثر من مليون دولار مساهمة الصفا الإنسانية في حملة فزعة لغزة
-
الحملة استهدفت توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمعيشية العاجلة لأهلنا في القطاع
أعرب رئيس مجلس إدارة جمعيــة الصفـــا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن بالغ سعادته بنجاح حملة «فزعة لغزة»، والتي ساهمت فيها الجمعية بتبرعات تجاوزت قيمتها مليون دولار، ضمن إجمالي تبرعات الحملة التي بلغت نحو 37.6 مليون دولار، وذلك استجابة لنداء الإنسانية، وحرصـــا على مساندة الأسر المتضررة في قطاع غزة.
وأكـــد الشايـــــع أن الحملة استهدفت توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمعيشية العاجلة لأهلنا في غزة، موضحا أن شراء المواد سيتم من شركة المطاحن الكويتية، وسيتم نقلها عبر الجسـر الجوي الكويتي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لضمان سرعة إيصالها للمستحقين.
وأضاف: «إن هذه الحملة المباركة تجســد القيم الراسخة التي يتميز بها الشعب الكويتي الكريم، وتعبر عن مدى التلاحم والتعاطـف الإنسـانـــي مـــع معانـــاة أشقائنا الفلسطينيين، لاسيما في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من ظروف إنسانية بالغة القسوة».
وفي ختام تصريحه، توجه الشايع بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الشؤون الاجتماعية على دعمها ودورها في تيسير الحملة، كما أثنى على جهود جميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرة الإنسانية. ولم ينس أن يخص بالشكر المتبرعين الكرام، الذين جسدوا أروع صور العطاء، داعيا الله أن يبارك لهم في أموالهم، ويجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.
