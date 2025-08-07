الجامعة الأمريكية في الكويت تحتفي بتعيين أحد خريجيها في مجلس الهيئة العامة للاستثمار

الجامعة الأمريكية في الكويت تحتفي بتعيين أحد خريجيها في مجلس الهيئة العامة للاستثمار
في إنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز، أعلنت الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) عن بالغ تهانيها إلى محمود داوود المرزوق، أحد أبرز خريجيها من دفعة عام 2010، تخصص التمويل، بمناسبة تعيينه عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (KIA) - الجهة المسؤولة عن إدارة أكبر صندوق سيادي في الكويت وإحدى أقدم هيئات الاستثمار في العالم.
وقد جاء هذا التعيين المرموق بمرسوم أميري ضمن تشكيل جديد للمجلس برئاسة وزير المالية، ويضم نخبة من الكفاءات الاقتصادية والخبراء الماليين الذين يمثلون واجهة الاستثمار الوطني للكويت. ويعتبر انضمام محمود المرزوق إلى هذا الفريق النخبوي تتويجا لمسيرته المهنية المتميزة، وشهادة على بصمته المؤثرة في القطاع المالي والاستثماري.
إن هذا الإنجاز لا يعكس فقط الكفاءة الفردية لمحمود المرزوق، بل يجسد أيضا جودة التعليم والرؤية التي تتبناها الجامعة الأمريكية في الكويت، والتي تسعى لإعداد قادة قادرين على إحداث فرق حقيقي في وطنهم والعالم. ومما يزيد من فخر الجامعة أن ترى أحد أبنائها يتبوأ موقعا استراتيجيا في مسيرة بناء المستقبل الاقتصادي للكويت.
تؤكد الجامعة الأمريكية في الكويت أن نجاح خريجيها في الوصول إلى مواقع التأثير هو الدليل الأوضح على رسالتها التعليمية، وتعد هذا التعيين حافزا جديدا لطلبتها وخريجيها للسير بخطى طموحة نحو التميز والمساهمة في نهضة الكويت وتقدمها.
والجامعة الأمريكية في الكويت هي أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت، وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية. لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية.
