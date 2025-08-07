الجامعة الأمريكية في الكويت تحتفي بتعيين أحد خريجيها في مجلس الهيئة العامة للاستثمار

في إنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز، أعلنت الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) عن بالغ تهانيها إلى محمود داوود المرزوق، أحد أبرز خريجيها من دفعة عام 2010، تخصص التمويل، بمناسبة تعيينه عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (KIA) - الجهة المسؤولة عن إدارة أكبر صندوق سيادي في الكويت وإحدى أقدم هيئات الاستثمار في العالم.

وقد جاء هذا التعيين المرموق بمرسوم أميري ضمن تشكيل جديد للمجلس برئاسة وزير المالية، ويضم نخبة من الكفاءات الاقتصادية والخبراء الماليين الذين يمثلون واجهة الاستثمار الوطني للكويت. ويعتبر انضمام محمود المرزوق إلى هذا الفريق النخبوي تتويجا لمسيرته المهنية المتميزة، وشهادة على بصمته المؤثرة في القطاع المالي والاستثماري.

إن هذا الإنجاز لا يعكس فقط الكفاءة الفردية لمحمود المرزوق، بل يجسد أيضا جودة التعليم والرؤية التي تتبناها الجامعة الأمريكية في الكويت، والتي تسعى لإعداد قادة قادرين على إحداث فرق حقيقي في وطنهم والعالم. ومما يزيد من فخر الجامعة أن ترى أحد أبنائها يتبوأ موقعا استراتيجيا في مسيرة بناء المستقبل الاقتصادي للكويت.

تؤكد الجامعة الأمريكية في الكويت أن نجاح خريجيها في الوصول إلى مواقع التأثير هو الدليل الأوضح على رسالتها التعليمية، وتعد هذا التعيين حافزا جديدا لطلبتها وخريجيها للسير بخطى طموحة نحو التميز والمساهمة في نهضة الكويت وتقدمها.

والجامعة الأمريكية في الكويت هي أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت، وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية. لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية.

