وزيرة الشؤون تعزيز السياسات والبرامج لضمان حصول ذوي الإعاقة على أفضل الخدمات

وزيرة الشؤون تعزيز السياسات والبرامج لضمان حصول ذوي الإعاقة على أفضل الخدمات
ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د.أمثال الحويلة الاجتماع الثاني للجنة، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المهمة في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.
وقالت الحويلة في تصريح صحافي إن اللجنة بدأت اجتماعها بعرض مرئي يسلط الضوء على أهمية التدخل المبكر للاعاقات التطورية ومناقشة المقترحات المتعلقة بإنشاء حضانات متخصصة تلبي الاحتياجات النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تحسين جودة حياتهم وتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع.
وأضافت أن الاجتماع تناول أيضا استعراضا لتقارير الجهات الأعضاء حول ما تم إنجازه في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بحث المستجدات وأبرز التحديات وسبل معالجتها في الفترة المقبلة.
وأكدت حرص اللجنة على مواصلة الجهود الرامية لتعزيز السياسات والبرامج الوطنية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أفضل الخدمات الممكنة بما يعكس التزام دولة الكويت الكامل باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعما للجهود الإنسانية الرائدة للدولة في هذا المجال.
من جهة اخرى، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية المجتمعية وتقديم الدعم القانوني للمواطنين وتنسيق الجهود بين الوزارة والجمعية.
وأشادت الوزيرة الحويلة في تصريح صحافي عقب اللقاء بالدور المجتمعي لجمعية المحامين الكويتية في نشر الثقافة القانونية وخدمة القضايا العامة لافتة إلى أن الوزارة والجمعية تعتزمان إطلاق حملة توعوية مشتركة لمكافحة المخدرات قريبا وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة معها.
وأعربت في الوقت ذاته عن اعتزازها باختيار جمعية المحامين الكويتية لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لمحامي الأسرة (IAFL) في مارس 2026 لتكون الكويت بذلك أول دولة خليجية تنال شرف استضافة هذا الحدث المهم مؤكدة أن هذا الاختيار يعكس التقدير الدولي للجهود الوطنية المبذولة في دعم الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
في سياق آخر، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أمس مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت د.غادة الطاهر سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الاجتماعية والإنسانية.
وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحافي إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات التنمية الاجتماعية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى التحضيرات للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية والاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت حرص الكويت على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، مشيدة بالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة في دعم البرامج التنموية والإنسانية إقليميا ودوليا.
بدورها، أعربت الطاهر عن تقديرها لدور الكويت في المجالات الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاحتلال يغتال (بيليه فلسطين)
Github تكشف بالخطأ عن مواصفات GPT-5 قبل الإعلان الرسمي
دمى لابوبو تجتاح العالم.. لعبة لطيفة أم مرآة لحالة نفسية جماعية؟
مستشفى المقاصد يعالج 286 مريضا بالمجان في الحسينية
حلول أمنية أسرع بـ 10 مرات وأكثر كفاءة وجدوى من الحلول التقليدية
سيف دارث فيدر يعرض للجمهور قبل طرحها في مزاد لندن