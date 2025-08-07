وزيرة الشؤون تعزيز السياسات والبرامج لضمان حصول ذوي الإعاقة على أفضل الخدمات

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د.أمثال الحويلة الاجتماع الثاني للجنة، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المهمة في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.

وقالت الحويلة في تصريح صحافي إن اللجنة بدأت اجتماعها بعرض مرئي يسلط الضوء على أهمية التدخل المبكر للاعاقات التطورية ومناقشة المقترحات المتعلقة بإنشاء حضانات متخصصة تلبي الاحتياجات النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تحسين جودة حياتهم وتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع.

وأضافت أن الاجتماع تناول أيضا استعراضا لتقارير الجهات الأعضاء حول ما تم إنجازه في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بحث المستجدات وأبرز التحديات وسبل معالجتها في الفترة المقبلة.

وأكدت حرص اللجنة على مواصلة الجهود الرامية لتعزيز السياسات والبرامج الوطنية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أفضل الخدمات الممكنة بما يعكس التزام دولة الكويت الكامل باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعما للجهود الإنسانية الرائدة للدولة في هذا المجال.

من جهة اخرى، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية المجتمعية وتقديم الدعم القانوني للمواطنين وتنسيق الجهود بين الوزارة والجمعية.

وأشادت الوزيرة الحويلة في تصريح صحافي عقب اللقاء بالدور المجتمعي لجمعية المحامين الكويتية في نشر الثقافة القانونية وخدمة القضايا العامة لافتة إلى أن الوزارة والجمعية تعتزمان إطلاق حملة توعوية مشتركة لمكافحة المخدرات قريبا وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة معها.

وأعربت في الوقت ذاته عن اعتزازها باختيار جمعية المحامين الكويتية لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لمحامي الأسرة (IAFL) في مارس 2026 لتكون الكويت بذلك أول دولة خليجية تنال شرف استضافة هذا الحدث المهم مؤكدة أن هذا الاختيار يعكس التقدير الدولي للجهود الوطنية المبذولة في دعم الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.

في سياق آخر، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أمس مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت د.غادة الطاهر سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحافي إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات التنمية الاجتماعية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى التحضيرات للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية والاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت حرص الكويت على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، مشيدة بالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة في دعم البرامج التنموية والإنسانية إقليميا ودوليا.

بدورها، أعربت الطاهر عن تقديرها لدور الكويت في المجالات الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة.

