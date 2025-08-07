وزير الدفاع زار الطيران المدني تعزيز منظومة النقل الجوي في البلاد
قام وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بزيارة إلى الطيران المدني، حيث اطلع على عرض شامل تضمن أبرز المشاريع القائمة والمستقبلية والخطط الهادفة إلى تحسين البنية التحتية للمطارات وتطوير الخدمات الفنية والملاحية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أن الشيخ عبدالله العلي هنأ رئيس الطيران المدني الشيخ حمود المبارك بمناسبة صدور المرسوم الأميري بشأن (قانون هيئة الطيران المدني) الجديد الذي يعتبر خطوة محورية في مسيرة تطوير قطاع الطيران المدني مشيدا بالجهود المبذولة في تطوير القطاع وتعزيز منظومة النقل الجوي في البلاد. بدوره، أعرب الشيخ حمود المبارك بحسب البيان عن شكره وتقديره لزيارة وزير الدفاع، مؤكدا أهمية هذا الدعم في المضي قدما نحو تحقيق رؤية الكويت في مجال الطيران المدني.
