وزير الدفاع زار الطيران المدني تعزيز منظومة النقل الجوي في البلاد

2025-08-07 02:23:18
(MENAFN- Al-Anbaa)

قام وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بزيارة إلى الطيران المدني، حيث اطلع على عرض شامل تضمن أبرز المشاريع القائمة والمستقبلية والخطط الهادفة إلى تحسين البنية التحتية للمطارات وتطوير الخدمات الفنية والملاحية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أن الشيخ عبدالله العلي هنأ رئيس الطيران المدني الشيخ حمود المبارك بمناسبة صدور المرسوم الأميري بشأن (قانون هيئة الطيران المدني) الجديد الذي يعتبر خطوة محورية في مسيرة تطوير قطاع الطيران المدني مشيدا بالجهود المبذولة في تطوير القطاع وتعزيز منظومة النقل الجوي في البلاد. بدوره، أعرب الشيخ حمود المبارك بحسب البيان عن شكره وتقديره لزيارة وزير الدفاع، مؤكدا أهمية هذا الدعم في المضي قدما نحو تحقيق رؤية الكويت في مجال الطيران المدني.

MENAFN07082025000130011022ID1109900194

