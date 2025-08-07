وزارة شؤون الشباب وصادرات البحرين تختتمان بنجاح بطولة مُصدّرون للشباب ضمن فعاليات مدينة الشباب 2030

وزارة شؤون الشباب وصادرات البحرين تختتمان بنجاح بطولة مُصدّرون للشباب ضمن فعاليات مدينة الشباب 2030
وفي هذا السياق، أكدت الآنسة رباب خلف مدير قسم التخطيط الاستراتيجي والدراسات في صادرات البحرين أن بطولة "مُصدّرون – للشباب" تمثل خطوة استراتيجية نحو مواصلة بناء منظومة متكاملة لتمكين ودعم رواد الأعمال الشباب في مجال التصدير، ومن خلال هذا التعاون المثمر مع وزارة شؤون الشباب، نُسهم في تأسيس قاعدة قوية لريادة الأعمال التصديرية، بما يدعم جهود مملكة البحرين في مواصلة التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانتها التجارية على المستوى العالمي.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة لأكثر من 107 من الشباب الطموحين، من بينهم رواد أعمال، في أربع ورش عمل تطبيقية متخصصة تناولت موضوعات حيوية، منها تطوير المنتجات والخدمات، واستراتيجيات التسويق الدولي، واختيار الأسواق المناسبة، وأبحاث سوق الصادرات، بالإضافة إلى مفاهيم الجاهزية للتصدير واللوجستيات العالمية.
وقد أتاح هذا الإطار التعليمي والتفاعلي للمشاركين فرصة تطبيق المفاهيم النظرية عمليًا، مما ساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لدخول الأسواق الخارجية.
وتمكنت أربع شركات ناشئة يقودها رواد أعمال شباب من التأهل إلى المرحلة النهائية، حيث قدّموا نماذج أعمالهم وخططهم التوسعية أمام لجنة تحكيم متخصصة، عكست من خلالها جودة المشاريع وابتكارها، إضافة إلى قدرتها على تحقيق التميز والتوسع في الأسواق الدولية.
وقد تُوّجت شركة " The Socks Store" بلقب بطولة "مُصدّرون – للشباب"، مع منحها حوافز ودعمًا مميزًا يسهم في تطوير مشروعها وتعزيز فرص نجاحها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتؤكد هذه المبادرة التزام وزارة شؤون الشباب وصادرات البحرين بمواصلة تعزيز قدرات رواد الأعمال الشباب، وتوفير المزيد من الفرص لهم للمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني، وترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي فاعل في مجال التجارة الدولية.
