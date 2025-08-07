وزارة شؤون الشباب وصادرات البحرين تختتمان بنجاح بطولة مُصدّرون للشباب ضمن فعاليات مدينة الشباب 2030

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اختُتمت فعاليات بطولة "مُصدّرون – للشباب"، إحدى المبادرات المتميزة ضمن فعاليات مدينة شباب 2030، والتي نُظّمت في إطار التعاون الاستراتيجي بين وزارة شؤون الشباب وصادرات البحرين، وهدفت إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الشباب لاكتساب المهارات والمعارف العملية اللازمة لاستكشاف الأسواق العالمية وتطوير مشاريع تصديرية مبتكرة.

وفي هذا السياق، أكدت الآنسة رباب خلف مدير قسم التخطيط الاستراتيجي والدراسات في صادرات البحرين أن بطولة "مُصدّرون – للشباب" تمثل خطوة استراتيجية نحو مواصلة بناء منظومة متكاملة لتمكين ودعم رواد الأعمال الشباب في مجال التصدير، ومن خلال هذا التعاون المثمر مع وزارة شؤون الشباب، نُسهم في تأسيس قاعدة قوية لريادة الأعمال التصديرية، بما يدعم جهود مملكة البحرين في مواصلة التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانتها التجارية على المستوى العالمي.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة لأكثر من 107 من الشباب الطموحين، من بينهم رواد أعمال، في أربع ورش عمل تطبيقية متخصصة تناولت موضوعات حيوية، منها تطوير المنتجات والخدمات، واستراتيجيات التسويق الدولي، واختيار الأسواق المناسبة، وأبحاث سوق الصادرات، بالإضافة إلى مفاهيم الجاهزية للتصدير واللوجستيات العالمية.

وقد أتاح هذا الإطار التعليمي والتفاعلي للمشاركين فرصة تطبيق المفاهيم النظرية عمليًا، مما ساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لدخول الأسواق الخارجية.

وتمكنت أربع شركات ناشئة يقودها رواد أعمال شباب من التأهل إلى المرحلة النهائية، حيث قدّموا نماذج أعمالهم وخططهم التوسعية أمام لجنة تحكيم متخصصة، عكست من خلالها جودة المشاريع وابتكارها، إضافة إلى قدرتها على تحقيق التميز والتوسع في الأسواق الدولية.

وقد تُوّجت شركة " The Socks Store" بلقب بطولة "مُصدّرون – للشباب"، مع منحها حوافز ودعمًا مميزًا يسهم في تطوير مشروعها وتعزيز فرص نجاحها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتؤكد هذه المبادرة التزام وزارة شؤون الشباب وصادرات البحرين بمواصلة تعزيز قدرات رواد الأعمال الشباب، وتوفير المزيد من الفرص لهم للمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني، وترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي فاعل في مجال التجارة الدولية.