أطلق ميزة تعرض محتوى مرتبطا بالموقع.. إنستغرام يقلد سناب شات

الوكيل الإخباري- أعلن "إنستغرام" عن ميزة جديدة تُدعى "خريطة إنستغرام"، تتيح للمستخدمين مشاركة مواقعهم النشطة واكتشاف محتوى مرتبط بهذه المواقع، في خطوة تنافسية جديدة ضد "سناب شات".



الميزة لا تحدّث الموقع تلقائيًا، بل فقط عند فتح التطبيق، وتكون مشاركة الموقع اختيارية ومعطّلة تلقائيًا. كما يمكن استكشاف محتوى من مستخدمين آخرين في أماكن مختلفة دون مشاركة موقعك.



تتيح الخريطة أيضًا ترك ملاحظات وتعليقات على المواقع، وتساعد في تنسيق اللقاءات واستكشاف الفعاليات . يُتوقع طرحها تدريجيًا في بعض الدول خلال الأيام المقبلة، مع توفر عالمي لاحقًا.

ارم نيوز