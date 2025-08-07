MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف باحثون أمنيون عن ثغرة خطيرة في نظام الذكاء الاصطناعي "جيميني" من غوغل، تتيح للمخترقين التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية مثل الأضواء والأبواب، من خلال دعوات تقويم مزيفة تحتوي على تعليمات مبرمجة.



وأوضح الخبراء أن الهجوم يتم عبر طلب "تلخيص أحداث التقويم"، مما يدفع "جيميني" إلى تفعيل التعليمات الخفية دون إدراك، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب واقعية خطيرة، خاصة في السيارات ذاتية القيادة.



من جهتها، أكدت غوغل أنها عالجت العديد من الثغرات، وتواصل تحسين أنظمة الحماية لمنع أي استغلال مستقبلي.

ارم نيوز