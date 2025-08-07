  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
10.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان اليوم

2025-08-07 08:10:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، حوالي 10.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4239 عقداً.


وعن مستويات الأسعار، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2926 نقطة، بارتفاع نسبته 0.98 بالمئة.

