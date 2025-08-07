حلويات ما بعد النتائج... متى تتحوّل فرحة النجاح إلى عبء صحي؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع إعلان نتائج التوجيهي ، تتحول البيوت إلى ساحات احتفال لا تخلو من الكنافة، والمشروبات الغازية، والحلويات المختلفة. ورغم أن هذه الطقوس جزء لا يتجزأ من فرحة النجاح، إلا أن الإفراط في تناولها قد يُسبب آثارًا صحية غير مرغوب بها، خصوصًا إذا تم استهلاك كميات كبيرة خلال وقت قصير.



ارتفاع مفاجئ في السكر والطاقة

عند تناول كميات كبيرة من الحلويات، يحدث ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، ما يمنح الجسم دفعة من الطاقة، لكن سرعان ما يليها هبوط حاد، يؤدي إلى الشعور بالتعب، والعصبية، وحتى الدوخة.

كما أن الكنافة وغيرها من الحلويات التقليدية تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والسكر المكرر، ما يزيد من العبء على البنكرياس، ويؤثر على توازن الجسم، خصوصًا لدى الأطفال والمراهقين.



مشاكل في الهضم والنوم

الإفراط في تناول الحلويات يؤدي أيضًا إلى عسر الهضم والانتفاخ، خاصة عند تناولها مساءً أو قبل النوم. المشروبات الغازية، التي ترافق غالبًا أطباق الكنافة في الاحتفالات، تضاعف من المشكلة بسبب احتوائها على غازات وسكر مضاف قد يسبب اضطراب المعدة.



تحذير لمرضى السكري والمصابين بحساسيات

ينصح الأطباء بتوخي الحذر، خصوصًا لمن يعانون من مرض السكري أو حساسية من مكونات معينة مثل الغلوتين أو اللاكتوز. كما يجب على أولياء الأمور مراقبة استهلاك أطفالهم للحلويات، تجنبًا لأي مضاعفات صحية مفاجئة.



نصائح لتقليل الضرر دون إفساد الفرح

استبدال جزء من الحلويات بالفواكه الطازجة أو المجففة.

اختيار الكنافة بالقشطة بدلًا من الجبنة لتقليل الملح والدهون.

تقليل كمية الشراب (القطر) أو استبداله بقطر خفيف.

شرب الماء بدلًا من المشروبات الغازية.

تناول الحلويات بعد الوجبات وليس على معدة فارغة.



الفرح لا يعني الضرر

يُجمع أخصائيو التغذية أن الاحتفال لا يعني المبالغة في استهلاك السكريات. يمكن الاستمتاع بالكنافة والمشروبات، ولكن باعتدال. فالصحة الجيدة هي التي تمنح الفرح طعمه الحقيقي وتُبقي الذكريات سعيدة، لا مرتبطة بأوجاع المعدة أو عيادات الطوارئ.