افرح ولكن ..... لا تقتلني بفرحك

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾ ... ﴿سورة المائدة: الآية 32﴾.



فقد حذّر الدين الإسلامي من التهاون بأرواح الناس، وذلك أن جعل النفس البشرية عظيمة القدر، وحرّم الاعتداء عليها بأي وسيلة.



إن هذه الآية الكريمة تُظهر عِظم جريمة القتل، وتُبيّن أن قتل نفس واحدة دون وجه حق يُعادل قتل البشرية كلها من حيث الإثم والخطورة. فكيف بمن يُطلق النار عبثاً في الهواء معرضاً حياة الآخرين للخطر، وربما يُصيب طفلاً أو شاباً أو إمرأةً أو شيخاً لا ذنب لهم؟

تُعدُّ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية من العادات السلبية التي لا تزال منتشرة في بعض المجتمعات، على الرغم من مخاطرها الجسيمة على الأرواح والممتلكات. ورغم أن هذه التصرفات تُرتكب تحت مظلة“الفرح والاحتفال”، إلا أن نتائجها كثيراً ما تكون مؤلمةً ومأساوية، وقد تتحول لحظة الفرح إلى كارثة لا تُنسى وقد شاهدنا العديد من الأشخاص ممن تعرض لحالة الوفاة أو الإصابة جرَّاء عيارٍ ناري طائش بسبب فرحةِ أحدهم.

إن إطلاق النار في الهواء لا يُظهر الفرح أو الرجولة، بل يُعد تصرفاً غير مسؤول، قد يُفضي إلى قتل الأبرياء أو إلحاق إصابات بليغة بالمشاركين أو بالمارة والساكنين. وقد وثّقت مديرية الأمن العام حوادث مأساوية لأشخاصٍ فقدوا حياتهم نتيجة رصاصة طائشة خرجت في مناسبة يفترض أن تكون سعيدة.

من هنا، يجب على الأفراد والمجتمع ككل أن يُدركوا أن الفرح الحقيقي لا يكون بتعريض الآخرين للهلاك، وأن التعبير عن السعادة يمكن أن يتم بوسائل حضارية وآمنة، والتي من شأنها أن تُدخل الفرحَ والسرور دون أن تُهدد حياة أحد لا بإطلاق العيارات النارية.



واستنادًا إلى أحكام القانون، فإن إطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة أو الخاصة يُعدّ جريمة يُعاقب عليها القانون، لما تُشكله من خطرٍ جسيم على الأرواح والممتلكات.



وقد نصَّت المادة (٣٣٠) مكررة من قانون العقوبات الأردني رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ على ما يلي:

"١. يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة."



٢. وتكون العقوبة:

أ- الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

ب- الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

ج- الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

٣. تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

فإن إطلاق العيارات النارية في المناسبات يُعتبر سلوكاً مرفوضاً دينياً وأخلاقياً وقانونياً، وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح بريئة دون ذنب.

ويقع على عاتق الأجهزة الأمنية متابعة هذه الظاهرة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للقضاء، وعلى الجهات القضائية تطبيق العقوبات الرادعة بحق من يرتكب مثل هذه الأفعال، حمايةً للأرواح وحفاظاً على الأمن المجتمعي وسلامة أفراده.

لنُحيي أفراحنا بالحب والتراحم، ونحذر من رصاصة الفرح .. التي قد تصيب جسد بريء وتقتل انسان .. وتحول الفرح الى لحظات ملطخة بالدماء والمآسي. .. ولنُردد دائمًا:



من أحبَّ الناس لا يؤذيهم، ومن فرح حقّاً لا يُحزِن غيره.