البكار يوجه بتنفيذ زيارات تفتيشية للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمال خلال موجة الحر

البكار يوجه بتنفيذ زيارات تفتيشية للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمال خلال موجة الحر
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن توجيهات الوزير جاءت لحث أصحاب العمل على وضع خطط استباقية وبيان جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة في هذه الأحوال الجوية واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين لديهم من الاخطار الناجمة عن الاجهاد الحراري وذلك بما يتماشى مع قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
وأكد الزيود أن الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للعاملين نظرًا للظروف الجوية السائدة واشارة الى التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة الازمات بخصوص التوقعات الجوية التي تشير الى تأثر المملكة بموجة حارة وارتفاع كبير على درجات الحرارة.
ودعا أصحاب العمل إلى جدولة الأعمال التي تتطلب مجهود بدني خارج ساعات الذروة الحرارية، توفير مياه الشرب الباردة بشكل كافٍ ومستمر، توفير أماكن مظللة للاستراحة، مراقبة الحالة الصحية للعمال والتدخل الفوري عند ظهور أي أعراض خطرة وتثقيف العمال بوسائل الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
كما دعا الزيود العمال إلى الإكثار من شرب المياه والسوائل بانتظام، أخذ فترات استراحة كافية في أماكن مظللة أو باردة، ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، واستخدام وسائل الحماية من الشمس، الامتناع عن بذل مجهود بدني كبير خلال ساعات الذروة (12:00 ظهرًا - 3:00 عصرًا) وإبلاغ المشرف أو المسؤول فورًا في حال الشعور بأي أعراض مثل: الدوخة، التعرّق المفرط، الصداع أو تسارع ضربات القلب.
