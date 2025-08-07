البكار يوجه بتنفيذ زيارات تفتيشية للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمال خلال موجة الحر

MENAFN - Amman Net) وجه وزير العمل الدكتور خالد البكار لمفتشي العمل للقيام بزيارات تفتيشية خلال الفترة(10-14 /8/2025) خاصةً لمواقع العمل في الأماكن المكشوفة أو المعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة (مثل العمال في قطاع الانشاءات والقطاع الزراعي والعاملين في أماكن صهر وتشكيل الحديد وعمال التحميل والتنزيل) للتأكد من قيام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة.وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن توجيهات الوزير جاءت لحث أصحاب العمل على وضع خطط استباقية وبيان جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة في هذه الأحوال الجوية واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين لديهم من الاخطار الناجمة عن الاجهاد الحراري وذلك بما يتماشى مع قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.وأكد الزيود أن الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للعاملين نظرًا للظروف الجوية السائدة واشارة الى التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة الازمات بخصوص التوقعات الجوية التي تشير الى تأثر المملكة بموجة حارة وارتفاع كبير على درجات الحرارة.



ودعا أصحاب العمل إلى جدولة الأعمال التي تتطلب مجهود بدني خارج ساعات الذروة الحرارية، توفير مياه الشرب الباردة بشكل كافٍ ومستمر، توفير أماكن مظللة للاستراحة، مراقبة الحالة الصحية للعمال والتدخل الفوري عند ظهور أي أعراض خطرة وتثقيف العمال بوسائل الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

كما دعا الزيود العمال إلى الإكثار من شرب المياه والسوائل بانتظام، أخذ فترات استراحة كافية في أماكن مظللة أو باردة، ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، واستخدام وسائل الحماية من الشمس، الامتناع عن بذل مجهود بدني كبير خلال ساعات الذروة (12:00 ظهرًا - 3:00 عصرًا) وإبلاغ المشرف أو المسؤول فورًا في حال الشعور بأي أعراض مثل: الدوخة، التعرّق المفرط، الصداع أو تسارع ضربات القلب.