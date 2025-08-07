وزارة الصحة في غزة: 100 شهيد و603 إصابات في آخر 24 ساعة

وزارة الصحة في غزة: 100 شهيد و603 إصابات في آخر 24 ساعة
وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز تام لطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف المباشر وغياب ممرات آمنة.
وأوضحت أن الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 61,258 شهيدًا، و152,045 إصابة، في حين بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,752 شهيدًا و40,004 إصابة، في تصعيد متواصل للعدوان.
كما سلّط التقرير الضوء على استهداف "شهداء لقمة العيش"، حيث سقط خلال الـ24 ساعة الماضية 51 شهيدًا و230 إصابة أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإغاثية، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء المساعدات الذين وصلوا للمستشفيات إلى 1,706 شهيدًا وأكثر من 12,030 إصابة منذ بدء الحرب.
في سياق متصل، سجلت مستشفيات غزة 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال نفس الفترة، ما يرفع إجمالي ضحايا المجاعة إلى 197 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.
