وزارة الصحة في غزة: 100 شهيد و603 إصابات في آخر 24 ساعة

2025-08-07 08:10:08
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن استشهاد 100 مواطن، بينهم شهيدان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، إلى جانب 603 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز تام لطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف المباشر وغياب ممرات آمنة.

وأوضحت أن الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 61,258 شهيدًا، و152,045 إصابة، في حين بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,752 شهيدًا و40,004 إصابة، في تصعيد متواصل للعدوان.

كما سلّط التقرير الضوء على استهداف "شهداء لقمة العيش"، حيث سقط خلال الـ24 ساعة الماضية 51 شهيدًا و230 إصابة أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإغاثية، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء المساعدات الذين وصلوا للمستشفيات إلى 1,706 شهيدًا وأكثر من 12,030 إصابة منذ بدء الحرب.

في سياق متصل، سجلت مستشفيات غزة 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال نفس الفترة، ما يرفع إجمالي ضحايا المجاعة إلى 197 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

