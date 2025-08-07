الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة سلوان

MENAFN - Palestine News Network ) القدس -PNN- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا على هدم منزله ذاتيا ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي إياد قراعين على هدم منزله في حي وادي حلوه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ويتحمل المالك الذي يرفض هذا الإجراء التكاليف الباهظة للهدم.

وترفض بلدية الاحتلال في القدس منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، وذلك في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.