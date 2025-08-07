  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة سلوان

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة سلوان

2025-08-07 08:10:07
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس -PNN- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا على هدم منزله ذاتيا ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي إياد قراعين على هدم منزله في حي وادي حلوه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ويتحمل المالك الذي يرفض هذا الإجراء التكاليف الباهظة للهدم.

وترفض بلدية الاحتلال في القدس منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، وذلك في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

MENAFN07082025000205011050ID1109898336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث