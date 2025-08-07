الصحة الإسرائيلية ترصد فيروس شلل الأطفال بعدة مناطق وتحذر من انتشار العدوى

الصحة الإسرائيلية ترصد فيروس شلل الأطفال بعدة مناطق وتحذر من انتشار العدوى
وأشارت إلى أن هذه النتائج تشير إلى وجود عدوى للفيروس بين السكان في تلك المناطق، وذكّرت أن الفيروس تسبب في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 بشلل شاب يبلغ من العمر 17 عاما.
وفي ضوء ذلك، دعت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية جميع من لم يتلقوا تطعيم شلل الأطفال إلى الإسراع في استكمال التطعيم بشكل فوري، موضحة أن اللقاحات متوفرة في مراكز "رعاية الطفل والأم" في أنحاء البلاد، وفي الخدمات الصحية للطلاب.
وأشارت إلى أنه "يمكن التحقق من الحالة التطعيمية للأطفال من خلال الموقع الحكومي الشخصي، عبر سجل التطعيمات الرقمي" المتاح فيه.
وتوجهت إلى الأطباء والكوادر الطبية العاملة في صناديق المرضى وإدارة المستشفيات، مشددة على أن التعامل مع الوضع الحالي يستند إلى المبادئ التالية: استكمال حملات التطعيم وسد الفجوات، تعزيز الرقابة السريرية للكشف المبكر عن حالات الشلل الرخو الحاد، والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها، ومواصلة المراقبة البيئية المكثفة وفقا لخطة أخذ العينات المتبعة.
