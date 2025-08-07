  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الصحة الإسرائيلية ترصد فيروس شلل الأطفال بعدة مناطق وتحذر من انتشار العدوى

الصحة الإسرائيلية ترصد فيروس شلل الأطفال بعدة مناطق وتحذر من انتشار العدوى

2025-08-07 08:10:06
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية اليوم، الخميس، عن رصد فيروس شلل الأطفال في عينات أخذت من مياه الصرف الصحي في منطقة القدس ومواقع في وسط البلاد بينها بني براك والرملة واللد، إذ أظهرت نتائج العينات بأنها موجبة للفيروس.

وأشارت إلى أن هذه النتائج تشير إلى وجود عدوى للفيروس بين السكان في تلك المناطق، وذكّرت أن الفيروس تسبب في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 بشلل شاب يبلغ من العمر 17 عاما.

وفي ضوء ذلك، دعت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية جميع من لم يتلقوا تطعيم شلل الأطفال إلى الإسراع في استكمال التطعيم بشكل فوري، موضحة أن اللقاحات متوفرة في مراكز "رعاية الطفل والأم" في أنحاء البلاد، وفي الخدمات الصحية للطلاب.

وأشارت إلى أنه "يمكن التحقق من الحالة التطعيمية للأطفال من خلال الموقع الحكومي الشخصي، عبر سجل التطعيمات الرقمي" المتاح فيه.

وتوجهت إلى الأطباء والكوادر الطبية العاملة في صناديق المرضى وإدارة المستشفيات، مشددة على أن التعامل مع الوضع الحالي يستند إلى المبادئ التالية: استكمال حملات التطعيم وسد الفجوات، تعزيز الرقابة السريرية للكشف المبكر عن حالات الشلل الرخو الحاد، والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها، ومواصلة المراقبة البيئية المكثفة وفقا لخطة أخذ العينات المتبعة.

MENAFN07082025000205011050ID1109898335

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث