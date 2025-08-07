زامير يتعهد بالتعبير عن مواقف مختلفة عن الحكومة الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- ألمح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، خلال اجتماع لهيئة الأركان العامة اليوم، الخميس، إلى تحفظه من خطة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لاحتلال قطاع غزة كله، وقال إنه "سنستمر في التعبير عن موقفنا دون خوف وبشكل موضوعي ومستقل ومهني".

واعتبر، بحسب بيان صادر عن الجيش، أن "ثقافة الاختلاف في الرأي هي جزء لا يتجزأ من تاريخ شعب إسرائيل، وتشكل عنصرا حيويا في ثقافة الجيش الإسرائيلي التنظيمية داخليا وتجاه الخارج أيضا".

وأضاف زامير أن "المسؤولية موجودة هنا على هذه الطاولة. ولا نتعامل مع نظريات وإنما مع مصائر البشر والدفاع عن الدولة، ونفعل ذلك فيما ننظر مباشرة إلى عيون جنودنا ومواطني الدولة. وسنواصل العمل بمسؤولية وباستقامة وبإصرار، ومصلحة الدولة وأمنها فقط أمام أنظارنا".

وتابع أنه "نصل في هذه الأيام إلى نهاية عملية 'عربات جدعون' العسكرية"، وادعى أنه "حققنا أهداف العملية وأكثر من ذلك أيضا"، رغم الانتقادات من داخل الجيش لهذه العملية ووصفها بأنها "فاشلة" ولم تحقق أهدافها.

وقال زامير إنه "مستمرون في العمل من أجل ضمان أمن طويل المدى لبلدات جنوب إسرائيل وغلاف غزة، وكذلك أمن البلدات عند الحدود كلها. وبمقدورنا اليوم الحفاظ على حدود أمنية جديدة، من خلال استهداف مستمر للعدو".

وبحسبه، فإنه "لن نسمح بالاحتواء بعد الآن، وسنحبط تهديدات لدى نشوئها في جميع الجبهات ونواصل العمل من أجل تحقيق أهدافنا".

وكرر زامير أنه "نعتزم هزيمة حماس وجعلها تنهار، وسنستمر في العمل فيما مخطوفينا أمام أنظارنا، وسننفذ أي شيء من أجل أن نعيدهم".

وقُدمت لهيئة الأركان العامة صورة الوضع العملياتي وخطط مستقبلية للجيش الإسرائيلي في جميع الجبهات، وقال "إننا مستمرون في القتال في جميع المناطق، ودوي هجماتنا يُسمع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".