زامير يتعهد بالتعبير عن مواقف مختلفة عن الحكومة الإسرائيلية

زامير يتعهد بالتعبير عن مواقف مختلفة عن الحكومة الإسرائيلية
واعتبر، بحسب بيان صادر عن الجيش، أن "ثقافة الاختلاف في الرأي هي جزء لا يتجزأ من تاريخ شعب إسرائيل، وتشكل عنصرا حيويا في ثقافة الجيش الإسرائيلي التنظيمية داخليا وتجاه الخارج أيضا".
وأضاف زامير أن "المسؤولية موجودة هنا على هذه الطاولة. ولا نتعامل مع نظريات وإنما مع مصائر البشر والدفاع عن الدولة، ونفعل ذلك فيما ننظر مباشرة إلى عيون جنودنا ومواطني الدولة. وسنواصل العمل بمسؤولية وباستقامة وبإصرار، ومصلحة الدولة وأمنها فقط أمام أنظارنا".
وتابع أنه "نصل في هذه الأيام إلى نهاية عملية 'عربات جدعون' العسكرية"، وادعى أنه "حققنا أهداف العملية وأكثر من ذلك أيضا"، رغم الانتقادات من داخل الجيش لهذه العملية ووصفها بأنها "فاشلة" ولم تحقق أهدافها.
وقال زامير إنه "مستمرون في العمل من أجل ضمان أمن طويل المدى لبلدات جنوب إسرائيل وغلاف غزة، وكذلك أمن البلدات عند الحدود كلها. وبمقدورنا اليوم الحفاظ على حدود أمنية جديدة، من خلال استهداف مستمر للعدو".
وبحسبه، فإنه "لن نسمح بالاحتواء بعد الآن، وسنحبط تهديدات لدى نشوئها في جميع الجبهات ونواصل العمل من أجل تحقيق أهدافنا".
وكرر زامير أنه "نعتزم هزيمة حماس وجعلها تنهار، وسنستمر في العمل فيما مخطوفينا أمام أنظارنا، وسننفذ أي شيء من أجل أن نعيدهم".
وقُدمت لهيئة الأركان العامة صورة الوضع العملياتي وخطط مستقبلية للجيش الإسرائيلي في جميع الجبهات، وقال "إننا مستمرون في القتال في جميع المناطق، ودوي هجماتنا يُسمع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
