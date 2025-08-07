كتاب ومفكرين يعلنون الاضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع غزة ويوجهون رسالة للعالم بضرورة التحرك شاهد PNN فيديو
وقام النشطاء من حقوقيون ومفكرين بالاعتصام امام مقر الصليب الأحمر الدولي ورفعوا شعارات تطالب بوقف جريمة حرب الإبادة التي يتعرض اليها الشعب الفلسطيني كما قاموا بعد ذلك بتسليم ممثلي الصليب الأحمر الدولي رسالة تطالبهم فيها بالتحرك لوقف حرب الإبادة والعمل على ادخال المساعدات الإنسانية والطبية والمواد الغذائية فورا الى داخل قطاع غزة.
وجاء في الرسالة الموجهة الى قادة العالم اجمع بواسطة مندوبي دولهم في الأمم المتحدة من خلال الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لا تنتصروا لغزة والام شعبنا بل انتصروا لضمائركم واخلاقكم واحلام اطفالكم بعالم يسوده العدل والسلام والخير والمساواة.
وجاء في الرسالة:" الى ان تدركوا معاني ما جاء في هذه الرسالة نعلن اننا كفلسطينيين البدء باضراب مفتوح عن الطعام نصرة لاهلنا ودفاعا عن قيم العدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل شعوب العالم ".
كما جاء في الراسلة الموجهة لقادة العالم انه اذا لم ينتصروا لمفاهم العدل والحرية فان أحدا لن ينتصر لهم غدا ان كانوا في نفس حال غزة اليوم واذا لم ينتصر زعماء العالم فليغادروا هذه الكذبة التي اسمها الأمم المتحدة وحقوق الانسان وقيمها التي أصبحت كاذبة في ظل حرب الإبادة وما يرافقها من صمت عالمي.
ويؤكد القائمون على الاضراب المفتوح عن الطعام ان خطوتهم هذه أتت للتعبير عن ضرورة تحرك شعبنا لإسناد أهلنا في قطاع غزة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة مشددين على ان خطوة الاضراب تمثل رسالة محلية ودولية
وفي هذا الإطار قالت سناء زكارنة الناشطة التربوية وامينة سر في المجلس الوطني الفلسطيني ان فعالية التضامن والوقفة اليوم للإعلان عن الاضراب المفتوح عن الطعام للتضامن مع شعبنا في قطاع غزة اليوم يأتي اليوم للإعلان عن بدء اضراب مفتوح ردا على حرب الإبادة وحرب التجويع التي تنفذها إسرائيل ضد أهلنا في قطاع غزة الذين وقفوا وساندوا جنين عندما كانت جنين تحت القصف الإسرائيلي.
وأكدت زكارنة في حديثها مع مراسلة شبكة PNN ان الاضراب المفتوح عن الطعام هو خطوة لقرع الخزان عن الصمت في الضفة في وقت تنتفض فيه شوارع أوروبية رفضا لحرب الإبادة هناك صمت في الضفة الغربية كما شددت على ان ما يحدث من إبادة جماعية وقتل في الضفة يتحمل مسؤوليته الاحتلال الإسرائيلي.
كما اكد المتحدثون بعد تسليم رسالتهم الى ممثلي الصليب الأحمر الدولي والتي تدعوهم للاستجابة لصوت ضمائرهم والا فانه لا معنى لكذبة مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الانسان التي تغنوا بها كمؤسسات دولية .
بدوره قال عدنان الصباح كاتب ومفكر فلسطيني اننا نأتي اليوم لنعلن انه لم يعد يجدي نفعا ان نستمر بالنداءات والبيانات في ظل القتل وحرب الإبادة التي يتعرض اليها شعبنا في غزة مشددا على ان الاضراب المفتوح عن الطعام هو رسالة للعالم اجمع بضرورة وقف هذه الجرائم.
وأضاف الصباح في حديثه مع مراسلة شبكة PNN ان افواه الغزين خرجت عن الخدمة لا ماء ولا غذاء ولا احد يسمع مناداتهم وبالتالي خرجت افواههم عن الخدمة و اليوم نحن هنا لنخرج افواهنا عن الخدمة من خلال اعلان الاضراب المفتوح عن الطعام في رسالة موجهة الى كل العالم عرب مسلمين مسيحيين ويهود وبوذيين من اجل إيصال رسالتنا اننا نرفض ما يجري من قتل وتجويع وتدمير للإنسان الفلسطيني على ان هناك من يسمع النداءات.
وأشار الى ان هذه الخطوة تمثل أضعف الايمان بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية اتجاه شعبنا في قطاع غزة في ظل ما يشاهدونه من قتل وتدمير وحرب إبادة في قطاع غزة
