كتاب ومفكرين يعلنون الاضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع غزة ويوجهون رسالة للعالم بضرورة التحرك شاهد PNN فيديو

MENAFN - Palestine News Network ) جنين / تقرير يارا منصور – صوت منجد جادو- اعلن عدد من النشطاء عن اطلاق اضراب عن الطعام من امام الصليب الأحمر الدولي في المحافظة تضامنا من اهلي جنين مع شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب تجويع وابادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمت عالمي على ما يجري من جرائم متواصلة.

وقام النشطاء من حقوقيون ومفكرين بالاعتصام امام مقر الصليب الأحمر الدولي ورفعوا شعارات تطالب بوقف جريمة حرب الإبادة التي يتعرض اليها الشعب الفلسطيني كما قاموا بعد ذلك بتسليم ممثلي الصليب الأحمر الدولي رسالة تطالبهم فيها بالتحرك لوقف حرب الإبادة والعمل على ادخال المساعدات الإنسانية والطبية والمواد الغذائية فورا الى داخل قطاع غزة.

وجاء في الرسالة الموجهة الى قادة العالم اجمع بواسطة مندوبي دولهم في الأمم المتحدة من خلال الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لا تنتصروا لغزة والام شعبنا بل انتصروا لضمائركم واخلاقكم واحلام اطفالكم بعالم يسوده العدل والسلام والخير والمساواة.

وجاء في الرسالة:" الى ان تدركوا معاني ما جاء في هذه الرسالة نعلن اننا كفلسطينيين البدء باضراب مفتوح عن الطعام نصرة لاهلنا ودفاعا عن قيم العدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل شعوب العالم ".

كما جاء في الراسلة الموجهة لقادة العالم انه اذا لم ينتصروا لمفاهم العدل والحرية فان أحدا لن ينتصر لهم غدا ان كانوا في نفس حال غزة اليوم واذا لم ينتصر زعماء العالم فليغادروا هذه الكذبة التي اسمها الأمم المتحدة وحقوق الانسان وقيمها التي أصبحت كاذبة في ظل حرب الإبادة وما يرافقها من صمت عالمي.

ويؤكد القائمون على الاضراب المفتوح عن الطعام ان خطوتهم هذه أتت للتعبير عن ضرورة تحرك شعبنا لإسناد أهلنا في قطاع غزة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة مشددين على ان خطوة الاضراب تمثل رسالة محلية ودولية

وفي هذا الإطار قالت سناء زكارنة الناشطة التربوية وامينة سر في المجلس الوطني الفلسطيني ان فعالية التضامن والوقفة اليوم للإعلان عن الاضراب المفتوح عن الطعام للتضامن مع شعبنا في قطاع غزة اليوم يأتي اليوم للإعلان عن بدء اضراب مفتوح ردا على حرب الإبادة وحرب التجويع التي تنفذها إسرائيل ضد أهلنا في قطاع غزة الذين وقفوا وساندوا جنين عندما كانت جنين تحت القصف الإسرائيلي.

وأكدت زكارنة في حديثها مع مراسلة شبكة PNN ان الاضراب المفتوح عن الطعام هو خطوة لقرع الخزان عن الصمت في الضفة في وقت تنتفض فيه شوارع أوروبية رفضا لحرب الإبادة هناك صمت في الضفة الغربية كما شددت على ان ما يحدث من إبادة جماعية وقتل في الضفة يتحمل مسؤوليته الاحتلال الإسرائيلي.

كما اكد المتحدثون بعد تسليم رسالتهم الى ممثلي الصليب الأحمر الدولي والتي تدعوهم للاستجابة لصوت ضمائرهم والا فانه لا معنى لكذبة مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الانسان التي تغنوا بها كمؤسسات دولية .

بدوره قال عدنان الصباح كاتب ومفكر فلسطيني اننا نأتي اليوم لنعلن انه لم يعد يجدي نفعا ان نستمر بالنداءات والبيانات في ظل القتل وحرب الإبادة التي يتعرض اليها شعبنا في غزة مشددا على ان الاضراب المفتوح عن الطعام هو رسالة للعالم اجمع بضرورة وقف هذه الجرائم.

وأضاف الصباح في حديثه مع مراسلة شبكة PNN ان افواه الغزين خرجت عن الخدمة لا ماء ولا غذاء ولا احد يسمع مناداتهم وبالتالي خرجت افواههم عن الخدمة و اليوم نحن هنا لنخرج افواهنا عن الخدمة من خلال اعلان الاضراب المفتوح عن الطعام في رسالة موجهة الى كل العالم عرب مسلمين مسيحيين ويهود وبوذيين من اجل إيصال رسالتنا اننا نرفض ما يجري من قتل وتجويع وتدمير للإنسان الفلسطيني على ان هناك من يسمع النداءات.

وأشار الى ان هذه الخطوة تمثل أضعف الايمان بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية اتجاه شعبنا في قطاع غزة في ظل ما يشاهدونه من قتل وتدمير وحرب إبادة في قطاع غزة



























