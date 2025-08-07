اللاعبون العرب في الدوريات الأوروبية وتأثيرهم على المنتخبات

خبرني - من أبرز عوامل التحول في مستوى المنتخبات العربية هو تزايد عدد اللاعبين المحترفين في أوروبا، حيث يتطور اللاعب في بيئة أكثر احترافًا ويكتسب عقلية مختلفة داخل وخارج الملعب. محمد صلاح، رياض محرز، أشرف حكيمي، يوسف النصيري وغيرهم، أصبحوا رموزًا دولية لا تمثل فقط أنديتهم الأوروبية بل أيضًا شعوبهم ومنتخباتهم.

هذا التأثير الإيجابي لا يظهر فقط في الأداء الفردي، بل في نقل التجربة التكتيكية والتعامل مع الضغوط إلى باقي زملائهم في المنتخب. ويؤدي تواجد هؤلاء النجوم في دوريات مثل البريميرليغ والليغا إلى تعزيز ثقة المدربين في تطبيق خطط هجومية أكثر مرونة وتنوعًا، بدلًا من الاقتصار على الدفاع فقط كما كان معتادًا في مشاركات سابقة.

توحيد الجهود بين الأندية والمنتخبات

غالبًا ما تكون العلاقة بين الأندية والمنتخبات مشوبة بالتوتر، خاصة عند استدعاء اللاعبين أو خلال فترات التوقف الدولي. لكن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الطرفين، إذ إن الأندية هي الحاضنة الأولى للمواهب، ومسؤوليتها لا تقل عن مسؤولية المنتخب في إعداد اللاعب وتأهيله فنيًا وبدنيًا.

وقد بدأت بعض الدول في اعتماد خطط مركزية لربط برامج الأندية مع أهداف المنتخب الوطني، بحيث يُراعى الحمل البدني والتكتيكي للاعب، وتُعدله بشكل يخدم مصلحة الطرفين دون تعارض.

الفرصة الذهبية: استثمار التفوق الحالي لبناء أجيال قادمة

ما تحققه المنتخبات العربية اليوم يجب ألا يكون نهاية المطاف، بل بداية لمسار طويل من التطوير والاستثمار في الناشئين. فكل إنجاز يتحقق على المستوى الأول يُعد فرصة ذهبية لصناعة قدوة للجيل الجديد من اللاعبين، مما يشعل الحلم لديهم منذ الصغر.

الأكاديميات، المدارس الكروية، البطولات المحلية للناشئين، كلها أدوات بيد صناع القرار إذا استُثمرت بشكل سليم، يمكنها تخريج مواهب تفوق تلك التي نراها اليوم. الشرط الوحيد هو أن تكون هناك إرادة حقيقية وخطة طويلة الأمد لا تعتمد فقط على رد الفعل بعد كل إخفاق أو نجاح.

رسالة إلى الشارع الرياضي العربي

إلى الجماهير، اللاعبين، الإعلام، وصناع القرار: لقد أصبحت الكرة العربية أقرب من أي وقت مضى للعب دور محوري في خريطة الكرة العالمية. النجاحات الفردية لم تعد كافية، بل المطلوب الآن منظومة تعمل بروح الفريق، وهدفها بناء إرث كروي حقيقي يضع العرب ضمن النخبة.

فلتكن إنجازات الحاضر هي الشرارة التي تُشعل مسيرة لا تتوقف، ومسؤولية الجيل الحالي أن يضع الأساس، أما الأجيال القادمة فهي من سيقطف ثمار ما يُزرع الآن من فكر، تنظيم، واحتراف.