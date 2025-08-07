105 فرق تشارك في دوري الناشئين لأندية الدرجات

105 فرق تشارك في دوري الناشئين لأندية الدرجات
عمان 7 آب (بترا)- أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات دوري الناشئين تحت سن 15، لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة، لموسم 2025-2026، والذي ينطلق الأحد المقبل.
وقسمت الفرق المشاركة وعددها 105 فرق على 24 مجموعة حسب التوزيع الجغرافي على النحو التالي:
المجموعة الأولى: أكاديمية المنتصر، أكاديمية شباب ارحابا، أكاديمية الزرنوجي، أكاديمية الوفاق، أكاديمية هدف.
المجموعة الثانية: أكاديمية التألق، أكاديمية الذهب، أكاديمية ربوع الغور، الأفضل على الإطلاق.
المجموعة الثالثة: أكاديمية المحترفون، أكاديمية قوة النمور، أكاديمية صوقار، أبطال الساحة
المجموعة الرابعة: أكاديمية لوسيل، أكاديمية باهو، أكاديمية برشلونة، أكاديمية قوة السد.
المجموعة الخامسة: الجيل الذهبي، فرسان الزرقاء، أسود الراية، نجوم الرصيفة، الهمة الأردنية.
المجموعة السادسة: الخالدية، الحمراء، أم السرب، مغير السرحان.
المجموعة السابعة: صبحا والدفيانة، الدجنية، حسين المفرق، اتحاد الخالدية.
المجموعة الثامنة: رحاب، السرحان، نادي المفرق، حمامة العموش.
المجموعة التاسعة: كفر الماء، الشيخ حسين، دير أبي سعيد، شباب برقش.
المجموعة العاشرة: حرثا، حكما، عقربا، الجليل.
المجموعة الحادية عشرة: سحم، خرجا، حاتم، حريما.
المجموعة الثانية عشرة: كفرجايز، بيت راس، سال، كفرسوم، الوسطية.
المجموعة الثالثة عشرة: العربي، الكرمل، كفريوبا، دوقرا، الصريح.
المجموعة الرابعة عشرة: اتحاد الرمثا، شباب حوران، سهل حوران، الأردن للفروسية.
المجموعة الخامسة عشرة: سحاب، الموقر، أبو علندا، الجويدة، البادية.
المجموعة السادسة عشرة: الأهلي، شفا بدران، اليرموك، أولمبيا عمان، السلط.
المجموعة السابعة عشرة: مدارس الاتحاد، إسكان ماركا، شباب الحسين، مرج الحمام، نشامى المستقبل.
المجموعة الثامنة عشرة: الاتحاد، البقعة، المجد، شباب ماركا.
المجموعة التاسعة عشرة: شباب سوف، دير علا، شباب عيرا، شباب البلاونة، الرشايدة.
المجموعة العشرون: أم البساتين، شباب لب، شباب الطالبية، الوحدة.
المجموعة الحادية والعشرون: مواهب العقبة، ثغر العقبة، أبطال الاستحواذ، شباب العقبة.
المجموعة الثانية والعشرون: فرسان المستقبل، وادي موسى، اتحاد أبناء العقبة، هدافين العقبة.
المجموعة الثالثة والعشرون: شباب مخيم حطين، مخيم السخنة، الهاشمية، شباب الظليل، الجبل، اتحاد الزرقاء.
المجموعة الرابعة والعشرون: الشهابية، الحسا، الشوبك.
وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لكل مجموعة، حيث يتأهل أول كل مجموعة وأفضل 8 فرق من أصحاب المركز الثاني إلى دور الـ 32.
وتقام مباريات الدور الثاني وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل، يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، على أن تشارك الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في المرحلة الثانية من البطولة.
وتقام مباريات المرحلة الثانية بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، إلى جانب الفرق أصحاب المراكز من 7-12 في بطولة ت 15 لأندية المحترفين، على أن تلعب هذه المرحلة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1-6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة بموسم 2025-2026، فيما تشارك الفرق الحاصلة على المراكز من 7-10 في دوري الدرجات لموسم 2025-2026.
