105 فرق تشارك في دوري الناشئين لأندية الدرجات

عمان 7 آب (بترا)- أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات دوري الناشئين تحت سن 15، لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة، لموسم 2025-2026، والذي ينطلق الأحد المقبل.

وقسمت الفرق المشاركة وعددها 105 فرق على 24 مجموعة حسب التوزيع الجغرافي على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أكاديمية المنتصر، أكاديمية شباب ارحابا، أكاديمية الزرنوجي، أكاديمية الوفاق، أكاديمية هدف.

المجموعة الثانية: أكاديمية التألق، أكاديمية الذهب، أكاديمية ربوع الغور، الأفضل على الإطلاق.

المجموعة الثالثة: أكاديمية المحترفون، أكاديمية قوة النمور، أكاديمية صوقار، أبطال الساحة

المجموعة الرابعة: أكاديمية لوسيل، أكاديمية باهو، أكاديمية برشلونة، أكاديمية قوة السد.

المجموعة الخامسة: الجيل الذهبي، فرسان الزرقاء، أسود الراية، نجوم الرصيفة، الهمة الأردنية.

المجموعة السادسة: الخالدية، الحمراء، أم السرب، مغير السرحان.

المجموعة السابعة: صبحا والدفيانة، الدجنية، حسين المفرق، اتحاد الخالدية.

المجموعة الثامنة: رحاب، السرحان، نادي المفرق، حمامة العموش.

المجموعة التاسعة: كفر الماء، الشيخ حسين، دير أبي سعيد، شباب برقش.

المجموعة العاشرة: حرثا، حكما، عقربا، الجليل.

المجموعة الحادية عشرة: سحم، خرجا، حاتم، حريما.

المجموعة الثانية عشرة: كفرجايز، بيت راس، سال، كفرسوم، الوسطية.

المجموعة الثالثة عشرة: العربي، الكرمل، كفريوبا، دوقرا، الصريح.

المجموعة الرابعة عشرة: اتحاد الرمثا، شباب حوران، سهل حوران، الأردن للفروسية.

المجموعة الخامسة عشرة: سحاب، الموقر، أبو علندا، الجويدة، البادية.

المجموعة السادسة عشرة: الأهلي، شفا بدران، اليرموك، أولمبيا عمان، السلط.

المجموعة السابعة عشرة: مدارس الاتحاد، إسكان ماركا، شباب الحسين، مرج الحمام، نشامى المستقبل.

المجموعة الثامنة عشرة: الاتحاد، البقعة، المجد، شباب ماركا.

المجموعة التاسعة عشرة: شباب سوف، دير علا، شباب عيرا، شباب البلاونة، الرشايدة.

المجموعة العشرون: أم البساتين، شباب لب، شباب الطالبية، الوحدة.

المجموعة الحادية والعشرون: مواهب العقبة، ثغر العقبة، أبطال الاستحواذ، شباب العقبة.

المجموعة الثانية والعشرون: فرسان المستقبل، وادي موسى، اتحاد أبناء العقبة، هدافين العقبة.

المجموعة الثالثة والعشرون: شباب مخيم حطين، مخيم السخنة، الهاشمية، شباب الظليل، الجبل، اتحاد الزرقاء.

المجموعة الرابعة والعشرون: الشهابية، الحسا، الشوبك.

وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لكل مجموعة، حيث يتأهل أول كل مجموعة وأفضل 8 فرق من أصحاب المركز الثاني إلى دور الـ 32.

وتقام مباريات الدور الثاني وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل، يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، على أن تشارك الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في المرحلة الثانية من البطولة.

وتقام مباريات المرحلة الثانية بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، إلى جانب الفرق أصحاب المراكز من 7-12 في بطولة ت 15 لأندية المحترفين، على أن تلعب هذه المرحلة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1-6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة بموسم 2025-2026، فيما تشارك الفرق الحاصلة على المراكز من 7-10 في دوري الدرجات لموسم 2025-2026.

07/08/2025 14:28:04