معسكرات تدريبية للمنتخبات المدرسية استعدادا للبطولة العربية
عمان 7 آب (بترا)- كثفت المنتخبات المدرسية استعداداتها للمشاركة في البطولة العربية الرياضية المدرسية التي يستضيفها الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية ووزارة التربية والتعليم بالفترة من 17-28 آب الحالي في ألعاب كرة السلة وكرة القدم وريشة الطائرة والسلة للجنسين.
وتدخل جميع المنتخبات اعتبارا من السبت المقبل في معسكرات تدريبية مكثفة يتخللها مباريات ودية مع فرق الأندية والمنتخبات المحلية.
من جهة اخرى، تنطلق صباح السبت المقبل، الورشة الإعلامية في مقر الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، التي تقام على هامش استضافه البطولة بمشاركه طلبة ومعلمين وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية يحاضر فيها مجموعة من الإعلاميين.
وتشمل محاور الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، الإعلام وأخلاقيات العمل الإعلامي وفن ومهارات التحرير الصحفي وكتابة وإعداد الخبر الصحفي للنشر في وسائل الأعلام المرئي ومهارات المقابلة التلفزيونية، وأسس الحوار والأعلام الرقمي والسوشيال ميديا.
--(بترا)
ع س/ع س/ أ أ
07/08/2025 14:28:06
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
حزب الله يتهم الحكومة اللبنانية بـارتكاب خطئية كبرى
تعاون تعليمي وبحثي لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال القادمة
طايل العبداللات أميناً لسرّ مجلس الوزراء
مطعم حديقة النافورة في فندق حياة ريجنسي أوريكس الدوحة يعود ليفتح أبوابه برونق وتجارب جديدة
رئيس هيئة الأركان يحضر حفل تخريج إحدى الدورات التأسيسية المتخصصة للضباط بوحدة لقوة دفاع البحرين
رئيس الدولة يصل روسيا في زيارة رسمية