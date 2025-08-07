  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
معسكرات تدريبية للمنتخبات المدرسية استعدادا للبطولة العربية

2025-08-07 08:08:00
عمان 7 آب (بترا)- كثفت المنتخبات المدرسية استعداداتها للمشاركة في البطولة العربية الرياضية المدرسية التي يستضيفها الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية ووزارة التربية والتعليم بالفترة من 17-28 آب الحالي في ألعاب كرة السلة وكرة القدم وريشة الطائرة والسلة للجنسين.
وتدخل جميع المنتخبات اعتبارا من السبت المقبل في معسكرات تدريبية مكثفة يتخللها مباريات ودية مع فرق الأندية والمنتخبات المحلية.
من جهة اخرى، تنطلق صباح السبت المقبل، الورشة الإعلامية في مقر الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، التي تقام على هامش استضافه البطولة بمشاركه طلبة ومعلمين وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية يحاضر فيها مجموعة من الإعلاميين.
وتشمل محاور الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، الإعلام وأخلاقيات العمل الإعلامي وفن ومهارات التحرير الصحفي وكتابة وإعداد الخبر الصحفي للنشر في وسائل الأعلام المرئي ومهارات المقابلة التلفزيونية، وأسس الحوار والأعلام الرقمي والسوشيال ميديا.
--(بترا)
ع س/ع س/ أ أ
