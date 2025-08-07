العقبة الخاصة تصدر قرارات بشأن استقدام العاملات والإعفاءات الطبية وعقود الإيجار

MENAFN - Jordan News Agency)



العقبة 7 آب (بترا)- أمين المعايطة- قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مجال تحسين بيئة الأعمال وتطوير إجراءات استقدام عمالة المنازل الموافقة على اعتماد الفحص الطبي الصادر من مديرية الصحة طيلة فترة سريان الفحص "سنة واحدة" ولأكثر من مرة شريطة عدم مغادرة البلاد.

كما قرر مجلس المفوضين الموافقة اعتماد الإعفاءات الطبية الصادرة من مديريات التنمية الاجتماعية في المنطقة الجمركية "خارج منطقة العقبة الاقتصادية"، ولحين تعميم حصرية اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقرر مجلس المفوضين الموافقة على تكليف قسم ضريبة الأبنية والأراضي بالتصديق على عقود الإيجار دون طلب تسديد المستحقات من قبل مالك البناء "المؤجر"، حيث يتم التوضيح والشرح على المعاملة بأنها لغايات استكمال معاملات استقدام أو استخدام عمال المنازل.

وتأتي هذه القرارات ضمن رؤية السلطة في محور تحفيز الاستثمار ومحور التطوير المؤسسي إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار من خلال تطوير إجراءات استقدام عمالة المنازل كخطوة استراتيجية مدروسة في تحسين جودة الحياة.

كما تسهم قرارات تبسيط الإجراءات تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالاستقدام، إضافة إلى مواكبة التوجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات والخدمات على المواطنين والمستثمرين وتعكس حرص السلطة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي ضمن إطار من التنظيم والرقابة يضمن حقوق جميع الأطراف.

--(بترا)

ا م/ أ أ

07/08/2025 14:36:20