العقبة الخاصة تصدر قرارات بشأن استقدام العاملات والإعفاءات الطبية وعقود الإيجار

العقبة الخاصة تصدر قرارات بشأن استقدام العاملات والإعفاءات الطبية وعقود الإيجار
العقبة 7 آب (بترا)- أمين المعايطة- قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مجال تحسين بيئة الأعمال وتطوير إجراءات استقدام عمالة المنازل الموافقة على اعتماد الفحص الطبي الصادر من مديرية الصحة طيلة فترة سريان الفحص "سنة واحدة" ولأكثر من مرة شريطة عدم مغادرة البلاد.
كما قرر مجلس المفوضين الموافقة اعتماد الإعفاءات الطبية الصادرة من مديريات التنمية الاجتماعية في المنطقة الجمركية "خارج منطقة العقبة الاقتصادية"، ولحين تعميم حصرية اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقرر مجلس المفوضين الموافقة على تكليف قسم ضريبة الأبنية والأراضي بالتصديق على عقود الإيجار دون طلب تسديد المستحقات من قبل مالك البناء "المؤجر"، حيث يتم التوضيح والشرح على المعاملة بأنها لغايات استكمال معاملات استقدام أو استخدام عمال المنازل.
وتأتي هذه القرارات ضمن رؤية السلطة في محور تحفيز الاستثمار ومحور التطوير المؤسسي إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار من خلال تطوير إجراءات استقدام عمالة المنازل كخطوة استراتيجية مدروسة في تحسين جودة الحياة.
كما تسهم قرارات تبسيط الإجراءات تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالاستقدام، إضافة إلى مواكبة التوجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات والخدمات على المواطنين والمستثمرين وتعكس حرص السلطة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي ضمن إطار من التنظيم والرقابة يضمن حقوق جميع الأطراف.
--(بترا)
ا م/ أ أ
07/08/2025 14:36:20
إخلاء المسؤولية القانونية:
