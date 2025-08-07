العمل: زيارات تفتيشية للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمال خلال موجة الحر

العمل: زيارات تفتيشية للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمال خلال موجة الحر
عمان 7 آب (بترا)- وجه وزير العمل الدكتور خالد البكار لمفتشي العمل للقيام بزيارات تفتيشية خلال الفترة 10-14 من الشهر الحالي خاصة لمواقع العمل في الأماكن المكشوفة أو المعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة مثل العمال في قطاع الإنشاءات والقطاع الزراعي والعاملين في أماكن صهر وتشكيل الحديد وعمال التحميل والتنزيل، للتأكد من قيام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود في بيان اليوم الخميس، إن توجيهات الوزير جاءت لحث أصحاب العمل على وضع خطط استباقية وبيان جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين لديهم من الأخطار الناجمة عن الإجهاد الحراري بما يتماشى مع قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
وأكد أن الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للعاملين والتعامل مع التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة الأزمات بخصوص التوقعات الجوية التي تشير الى تأثر المملكة بموجة حارة وارتفاع كبير على درجات الحرارة.
ودعا أصحاب العمل إلى جدولة الأعمال التي تتطلب مجهود بدني خارج ساعات الذروة الحرارية وتوفير مياه الشرب الباردة بشكل كاف ومستمر وتوفير أماكن مظللة للاستراحة ومراقبة الحالة الصحية للعمال والتدخل الفوري عند ظهور أي أعراض خطرة وتثقيف العمال بوسائل الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
كما دعا الزيود العمال إلى الإكثار من شرب المياه والسوائل بانتظام وأخذ فترات استراحة كافية في أماكن مظللة أو باردة وارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون واستخدام وسائل الحماية من الشمس والامتناع عن بذل مجهود بدني كبير خلال ساعات الذروة (12:00 ظهرا - 3:00 عصرا) وإبلاغ المشرف أو المسؤول فورا في حال الشعور بأي أعراض مثل: الدوخة، التعرق المفرط، الصداع أو تسارع ضربات القلب.
07/08/2025 14:45:53
