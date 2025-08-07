العمل: زيارات تفتيشية للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمال خلال موجة الحر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آب (بترا)- وجه وزير العمل الدكتور خالد البكار لمفتشي العمل للقيام بزيارات تفتيشية خلال الفترة 10-14 من الشهر الحالي خاصة لمواقع العمل في الأماكن المكشوفة أو المعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة مثل العمال في قطاع الإنشاءات والقطاع الزراعي والعاملين في أماكن صهر وتشكيل الحديد وعمال التحميل والتنزيل، للتأكد من قيام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة.







وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود في بيان اليوم الخميس، إن توجيهات الوزير جاءت لحث أصحاب العمل على وضع خطط استباقية وبيان جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين لديهم من الأخطار الناجمة عن الإجهاد الحراري بما يتماشى مع قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

وأكد أن الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للعاملين والتعامل مع التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة الأزمات بخصوص التوقعات الجوية التي تشير الى تأثر المملكة بموجة حارة وارتفاع كبير على درجات الحرارة.







ودعا أصحاب العمل إلى جدولة الأعمال التي تتطلب مجهود بدني خارج ساعات الذروة الحرارية وتوفير مياه الشرب الباردة بشكل كاف ومستمر وتوفير أماكن مظللة للاستراحة ومراقبة الحالة الصحية للعمال والتدخل الفوري عند ظهور أي أعراض خطرة وتثقيف العمال بوسائل الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

كما دعا الزيود العمال إلى الإكثار من شرب المياه والسوائل بانتظام وأخذ فترات استراحة كافية في أماكن مظللة أو باردة وارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون واستخدام وسائل الحماية من الشمس والامتناع عن بذل مجهود بدني كبير خلال ساعات الذروة (12:00 ظهرا - 3:00 عصرا) وإبلاغ المشرف أو المسؤول فورا في حال الشعور بأي أعراض مثل: الدوخة، التعرق المفرط، الصداع أو تسارع ضربات القلب.

