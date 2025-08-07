الإطفاء تغلق 19 منشأة إداريا وتنذر 56 أخرى في حملة بمنطقة الري

‏نفذت قوة الإطفاء العام صباح اليوم الخميس حملة تفتيشية في منطقة الري، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية، وهي وزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت، وتهدف الحملة إلى رصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

‏وقد أسفرت الحملة عن إغلاق إداري لـ 19 من المنشآت والمحلات الصناعية.

كما قامت بتحرير 56 من الإخطارات والإنذارات لمنشآت أخرى، وذلك بسبب عدم استيفائها الاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام.