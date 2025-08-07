  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الإطفاء تغلق 19 منشأة إداريا وتنذر 56 أخرى في حملة بمنطقة الري

الإطفاء تغلق 19 منشأة إداريا وتنذر 56 أخرى في حملة بمنطقة الري

2025-08-07 08:07:18

(MENAFN- Al-Anbaa)

‏نفذت قوة الإطفاء العام صباح اليوم الخميس حملة تفتيشية في منطقة الري، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية، وهي وزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت، وتهدف الحملة إلى رصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

‏وقد أسفرت الحملة عن إغلاق إداري لـ 19 من المنشآت والمحلات الصناعية.

كما قامت بتحرير 56 من الإخطارات والإنذارات لمنشآت أخرى، وذلك بسبب عدم استيفائها الاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام.

MENAFN07082025000130011022ID1109898287

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث