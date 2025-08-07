  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4% تماشيا مع التوقعات

2025-08-07 08:07:16
اعن بنك إنجلترا عن خفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4% تماشيا مع التوقعات.

وقال محافظ بنك إنجلترا: نتوقع خفضا تدريجيا للفائدة في المستقبل.

