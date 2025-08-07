محمد بن زايد يلتقي بوتين في موسكو نسعى دائما إلى تعزيز الجسور بين الإمارات وروسيا

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

وقالت وكالة الأنباء الاماراتية «وام» إن طائرات عسكرية رافقت طائرة الرئيس الاماراتي لدى دخولها أجواء روسيا، ترحيبا وتحية له.

وجرت للرئيس الضيف مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الى مطار فنوكوفو، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وروسيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، وصافح مستقبليه من كبار المسؤولين.

وذكرت وسائل اعلام روسية ان بوتين استقبل بن زايد في الكرملين.

ونقلت عن الرئيس الاماراتي قوله: سعيد بوجودي في بلدكم العظيم ذي التاريخ العظيم. وأضاف بن زايد: التبادل بيننا وبين الدول الأوراسية وصل إلى 30 مليار دولار نتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام في غضون السنوات الـ 5 المقبلة سواء مع روسيا أو مع الاتحاد الأوراسي.

وأضاف «نسعى دائما إلى تعزيز الجسور بين الإمارات وروسيا».

من جهته، قال بوتين خلال الاستقبال: أنا سعيد جدا برؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا. نولي أهمية خاصة لعلاقاتنا مع الإمارات العربية المتحدة، فهي دولة صديقة لنا.

وأضاف الرئيس الروسي: بلغ تفاعلنا في المجال الإنساني، بما في ذلك علاقاتنا في مجالي التعليم والثقافة، مستوى جيدا.

وتابع: هناك تعاون واسع النطاق بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، ومن المهم لنا تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة.