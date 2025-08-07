محمد بن زايد يلتقي بوتين في موسكو نسعى دائما إلى تعزيز الجسور بين الإمارات وروسيا

محمد بن زايد يلتقي بوتين في موسكو نسعى دائما إلى تعزيز الجسور بين الإمارات وروسيا
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.
وقالت وكالة الأنباء الاماراتية «وام» إن طائرات عسكرية رافقت طائرة الرئيس الاماراتي لدى دخولها أجواء روسيا، ترحيبا وتحية له.
وجرت للرئيس الضيف مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الى مطار فنوكوفو، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وروسيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، وصافح مستقبليه من كبار المسؤولين.
وذكرت وسائل اعلام روسية ان بوتين استقبل بن زايد في الكرملين.
ونقلت عن الرئيس الاماراتي قوله: سعيد بوجودي في بلدكم العظيم ذي التاريخ العظيم. وأضاف بن زايد: التبادل بيننا وبين الدول الأوراسية وصل إلى 30 مليار دولار نتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام في غضون السنوات الـ 5 المقبلة سواء مع روسيا أو مع الاتحاد الأوراسي.
وأضاف «نسعى دائما إلى تعزيز الجسور بين الإمارات وروسيا».
من جهته، قال بوتين خلال الاستقبال: أنا سعيد جدا برؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا. نولي أهمية خاصة لعلاقاتنا مع الإمارات العربية المتحدة، فهي دولة صديقة لنا.
وأضاف الرئيس الروسي: بلغ تفاعلنا في المجال الإنساني، بما في ذلك علاقاتنا في مجالي التعليم والثقافة، مستوى جيدا.
وتابع: هناك تعاون واسع النطاق بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، ومن المهم لنا تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة.
