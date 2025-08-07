مجلس محافظة جرش يؤكد أهمية الإسراع بتأهيل شارع خشيبة الفوقا والتحتا

403
مجلس محافظة جرش يؤكد أهمية الإسراع بتأهيل شارع خشيبة الفوقا والتحتا
(MENAFN- Jordan News Agency) جرش 7 آب (بترا) -علي فريحات - تفقد مجلس محافظة جرش شارع خشيبة الفوقا والتحتا، مؤكدًا أهمية الإسراع في تأهيله نظرًا لما يمثله من أولوية خدمية ملحة في ظل ما يعانيه الأهالي من صعوبة في الحركة جراء تعثر تنفيذ الطريق بالمسار القانوني الجديد.
ونقل رئيس لجنة مجلس المحافظة الدكتور جهاد دعدره خلال الزيارة الميدانية اهتمام محافظ جرش الدكتور مالك خريسات بالإسراع في تنفيذ أعمال التأهيل بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ويخدم سكان المنطقة بفعالية.
وأكد دعدره أن المجلس يضع المشاريع الحيوية لا سيما الطرق والبنية التحتية على رأس أولوياته ويتعامل مع مختلف القضايا وفق معيار واضح يراعي احتياجات المواطنين دون تمييز.
وبين أن الزيارة تأتي في إطار حرص المجلس على متابعة المشاريع الخدمية ذات الأولوية للمواطنين حيث تبين خلال الجولة أن جزءًا من الطريق القديم تم إغلاقه بسبب مروره عبر أراضٍ خاصة فيما لا تزال أعمال إعادة تأهيل المسار القانوني الجديد للطريق غير مكتملة ما تسبب في إعاقة حركة السير نتيجة عدم جاهزية البنية التحتية وعدم استكمال أعمال الفتح والتعبيد.
وأشار المهندس أشرف الديري إلى أهمية إزالة جميع المعيقات التي تعترض تنفيذ المشروع، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان سير العمل دون تأخير.
ودعا عضو المجلس أحمد القادري إلى فتح الطريق القديم مؤقتًا أمام حركة المركبات لحين استكمال تنفيذ المسار الجديد، مشددًا على أن المجلس يعمل بروح الشفافية والعدالة مع جميع أبناء المحافظة.
وأكدت المحامية هيام أبو غزلة عضو المجلس أهمية تعبيد الشارع قبل حلول فصل الشتاء، نظرًا لدوره الحيوي في خدمة الأهالي لا سيما الطلبة الجامعيين وأبناء القوات المسلحة والموظفين.
