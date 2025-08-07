مجلس محافظة جرش يؤكد أهمية الإسراع بتأهيل شارع خشيبة الفوقا والتحتا

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 7 آب (بترا) -علي فريحات - تفقد مجلس محافظة جرش شارع خشيبة الفوقا والتحتا، مؤكدًا أهمية الإسراع في تأهيله نظرًا لما يمثله من أولوية خدمية ملحة في ظل ما يعانيه الأهالي من صعوبة في الحركة جراء تعثر تنفيذ الطريق بالمسار القانوني الجديد.ونقل رئيس لجنة مجلس المحافظة الدكتور جهاد دعدره خلال الزيارة الميدانية اهتمام محافظ جرش الدكتور مالك خريسات بالإسراع في تنفيذ أعمال التأهيل بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ويخدم سكان المنطقة بفعالية.وأكد دعدره أن المجلس يضع المشاريع الحيوية لا سيما الطرق والبنية التحتية على رأس أولوياته ويتعامل مع مختلف القضايا وفق معيار واضح يراعي احتياجات المواطنين دون تمييز.وبين أن الزيارة تأتي في إطار حرص المجلس على متابعة المشاريع الخدمية ذات الأولوية للمواطنين حيث تبين خلال الجولة أن جزءًا من الطريق القديم تم إغلاقه بسبب مروره عبر أراضٍ خاصة فيما لا تزال أعمال إعادة تأهيل المسار القانوني الجديد للطريق غير مكتملة ما تسبب في إعاقة حركة السير نتيجة عدم جاهزية البنية التحتية وعدم استكمال أعمال الفتح والتعبيد.وأشار المهندس أشرف الديري إلى أهمية إزالة جميع المعيقات التي تعترض تنفيذ المشروع، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان سير العمل دون تأخير.ودعا عضو المجلس أحمد القادري إلى فتح الطريق القديم مؤقتًا أمام حركة المركبات لحين استكمال تنفيذ المسار الجديد، مشددًا على أن المجلس يعمل بروح الشفافية والعدالة مع جميع أبناء المحافظة.وأكدت المحامية هيام أبو غزلة عضو المجلس أهمية تعبيد الشارع قبل حلول فصل الشتاء، نظرًا لدوره الحيوي في خدمة الأهالي لا سيما الطلبة الجامعيين وأبناء القوات المسلحة والموظفين.