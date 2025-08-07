أردنيات يصنعن من الحرف اليدوية طريقا للتمكين الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أردنيات يصنعن من الحرف اليدوية طريقا للتمكين الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
عمان 7 آب (بترا)- أمل الدهون- يعكس معرض منتجات الجمعيات الخيرية الأردنية للعام الحالي، الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء، بمشاركة واسعة من النساء من مختلف المحافظات، حيث يعرضن فيه منتجاتهن اليدوية المتنوعة محولات مهاراتهن إلى مصدر دخل واستقلال اقتصادي لأنفسهن ولأسرهن.
وأكدت الحرفية "جهاد الخطيب"، عضوة في جمعية "التطوير المجتمعي" الخيرية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنها تقدم منتجات متنوعة يدوية الصنع تشمل الكروشيه وليفات الصابون والتطريز اليدوي وإعادة تدوير الجوارب إلى ألعاب أطفال، وأن مشاركتها المنتظمة في البازارات توفر لها قنوات تسويق مستقرة وتدعم استقلالها المالي.
من جهتها، عرضت "منيرة" عضوة في جمعية "مخيم الوحدات" الخيرية، أشكالا من الحقائب والمستلزمات المنزلية ذات الطابع التراثي الأردني، موضحة أن العمل بالحرف ساعدها في تجاوز ظروفها الصحية، حيث أنها تعتمد في توفير المواد الخام على مبيعاتها التي تراعي القدرة الشرائية كما تستهدف النساء الباحثات عن هوية تراثية شرقية.
بدورها، قالت الحرفية "أم ميس" التي تمتاز بمنتجاتها من الصابون الطبيعي المستخلص من الجلسرين والأعشاب والزيوت، إضافة إلى كريمات مرطبة بزبدة الشيا وجوز الهند والألوفيرا، إن التدريب الذي تلقته عبر جمعية "أصلها ثابت" الخيرية أسهم في احتراف مهنتها، مبينة أنها توسعت أخيرا في إنتاج الكعك الفلاحي الفلسطيني وإنها تتطلع الى تدريب سيدات أخريات لتمكينهن في هذا المجال.
من جانبها، تعرض الحرفية "سما" منتجاتها في التطريز البرازيلي ومشغولاتها في الصناديق الخشبية من خشب الزيتون ومسابح العقيق ومعطرات السيارات الطبيعية، مؤكدة أن أسعار منتجاتها تعكس الجهد المبذول وتطمح للمشاركة في معارض دولية لتعزيز حضورها.
وفي سياق دعم الحرفيات، توفر جمعية "مخيم الوحدات" الخيرية التدريب والتسويق للنساء، فيما تدير جمعية "النهوض بالأسر الأردنية" في السلط بيتا أثريا لإنتاج الصابون والوجبات التقليدية للسياح مع خطط للتسويق العالمي معتمدة على السوق المحلية وتوظيف نساء من محيطها لضمان استمرارية العمل.
كما تدرب جمعية "خيرات الظليل" السيدات على إعادة تدوير القماش وتسويق منتجات التراث، وتنتج جمعية "الجبل الأبيض" (الزرقاء) علاجات عشبية من نباتات عطرية تزرع في جبال بيرين، بينما تخصصت جمعية "آفاق مشرقة لتمكين المرأة"في صناعة الإكسسوارات والمفارش وتسويقها إلكترونيا.
وأكدت المشاركات في المعرض أن الدعم الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية يشكل أساسا قويا لتطوير أعمالهن من خلال توفير الموارد المالية والتدريب المتخصص، إلى جانب المساعدة في تسويق منتجاتهن وتنظيم مشاركاتهن في الفعاليات المحلية، ما يساهم في تعزيز دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا ويفتح فرصا جديدة لتحقيق استقلاليتهن الذاتية.
ويمثل المعرض لوحة متكاملة لمنتجات نسائية تمزج بين الخيط والإبرة والأعشاب والزيوت الطبيعية مع قصص نجاح تؤكد أن الحرف اليدوية تعد مدخلا للتمكين الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
07/08/2025 11:49:48
