أردنيات يصنعن من الحرف اليدوية طريقا للتمكين الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 7 آب (بترا)- أمل الدهون- يعكس معرض منتجات الجمعيات الخيرية الأردنية للعام الحالي، الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء، بمشاركة واسعة من النساء من مختلف المحافظات، حيث يعرضن فيه منتجاتهن اليدوية المتنوعة محولات مهاراتهن إلى مصدر دخل واستقلال اقتصادي لأنفسهن ولأسرهن.

وأكدت الحرفية "جهاد الخطيب"، عضوة في جمعية "التطوير المجتمعي" الخيرية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنها تقدم منتجات متنوعة يدوية الصنع تشمل الكروشيه وليفات الصابون والتطريز اليدوي وإعادة تدوير الجوارب إلى ألعاب أطفال، وأن مشاركتها المنتظمة في البازارات توفر لها قنوات تسويق مستقرة وتدعم استقلالها المالي.

من جهتها، عرضت "منيرة" عضوة في جمعية "مخيم الوحدات" الخيرية، أشكالا من الحقائب والمستلزمات المنزلية ذات الطابع التراثي الأردني، موضحة أن العمل بالحرف ساعدها في تجاوز ظروفها الصحية، حيث أنها تعتمد في توفير المواد الخام على مبيعاتها التي تراعي القدرة الشرائية كما تستهدف النساء الباحثات عن هوية تراثية شرقية.

بدورها، قالت الحرفية "أم ميس" التي تمتاز بمنتجاتها من الصابون الطبيعي المستخلص من الجلسرين والأعشاب والزيوت، إضافة إلى كريمات مرطبة بزبدة الشيا وجوز الهند والألوفيرا، إن التدريب الذي تلقته عبر جمعية "أصلها ثابت" الخيرية أسهم في احتراف مهنتها، مبينة أنها توسعت أخيرا في إنتاج الكعك الفلاحي الفلسطيني وإنها تتطلع الى تدريب سيدات أخريات لتمكينهن في هذا المجال.

من جانبها، تعرض الحرفية "سما" منتجاتها في التطريز البرازيلي ومشغولاتها في الصناديق الخشبية من خشب الزيتون ومسابح العقيق ومعطرات السيارات الطبيعية، مؤكدة أن أسعار منتجاتها تعكس الجهد المبذول وتطمح للمشاركة في معارض دولية لتعزيز حضورها.

وفي سياق دعم الحرفيات، توفر جمعية "مخيم الوحدات" الخيرية التدريب والتسويق للنساء، فيما تدير جمعية "النهوض بالأسر الأردنية" في السلط بيتا أثريا لإنتاج الصابون والوجبات التقليدية للسياح مع خطط للتسويق العالمي معتمدة على السوق المحلية وتوظيف نساء من محيطها لضمان استمرارية العمل.

كما تدرب جمعية "خيرات الظليل" السيدات على إعادة تدوير القماش وتسويق منتجات التراث، وتنتج جمعية "الجبل الأبيض" (الزرقاء) علاجات عشبية من نباتات عطرية تزرع في جبال بيرين، بينما تخصصت جمعية "آفاق مشرقة لتمكين المرأة"في صناعة الإكسسوارات والمفارش وتسويقها إلكترونيا.

وأكدت المشاركات في المعرض أن الدعم الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية يشكل أساسا قويا لتطوير أعمالهن من خلال توفير الموارد المالية والتدريب المتخصص، إلى جانب المساعدة في تسويق منتجاتهن وتنظيم مشاركاتهن في الفعاليات المحلية، ما يساهم في تعزيز دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا ويفتح فرصا جديدة لتحقيق استقلاليتهن الذاتية.

ويمثل المعرض لوحة متكاملة لمنتجات نسائية تمزج بين الخيط والإبرة والأعشاب والزيوت الطبيعية مع قصص نجاح تؤكد أن الحرف اليدوية تعد مدخلا للتمكين الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

--(بترا)

أد/أ أ

07/08/2025 11:49:48