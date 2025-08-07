المصاطفة يفتتح مشاركة المنتخب الوطني للكراتيه في دورة الألعاب العالمية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
المصاطفة يفتتح مشاركة المنتخب الوطني للكراتيه في دورة الألعاب العالمية
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 7 آب (بترا) - أجريت اليوم الخميس قرعة منافسات الكراتيه في دورة الألعاب العالمية والتي تُفتتح اليوم في مدينة تشنغدو الصينية، بمشاركة المنتخب الوطني.
ويفتتح اللاعب عبدالرحمن المصاطفة مشاركته يوم غد الجمعة ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب كل من اللاعبين، المونتينيغري نيناد دولوفيتش والتركي عمر أوزر والياباني يوغو كوزاكي.
فيما سيظهر اللاعب محمد الجعفري يوم بعد غد السبت ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب اللاعبين، اليوناني كونستانتينوس ماستروجيانيس والهولندي بريان تيمرمانز والكرواتي إيفان كفيسيتش.
وتشهد منافسات الكراتيه مشاركة 96 لاعبا ولاعبة نجحوا في التأهل وسيتنافسون في 6 أوزان للسيدات و6 أوزان للرجال.
يذكر أن دورة الألعاب العالمية تشتمل على الرياضات غير المدرجة في الألعاب الأولمبية وتُقام عادةً كل أربع سنوات بعد عام واحد من الألعاب الأولمبية الصيفية وتُدار من قِبل الاتحاد الدولي للألعاب العالمية برعاية اللجنة الأولمبية الدولية.
ويفتتح اللاعب عبدالرحمن المصاطفة مشاركته يوم غد الجمعة ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب كل من اللاعبين، المونتينيغري نيناد دولوفيتش والتركي عمر أوزر والياباني يوغو كوزاكي.
فيما سيظهر اللاعب محمد الجعفري يوم بعد غد السبت ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب اللاعبين، اليوناني كونستانتينوس ماستروجيانيس والهولندي بريان تيمرمانز والكرواتي إيفان كفيسيتش.
وتشهد منافسات الكراتيه مشاركة 96 لاعبا ولاعبة نجحوا في التأهل وسيتنافسون في 6 أوزان للسيدات و6 أوزان للرجال.
يذكر أن دورة الألعاب العالمية تشتمل على الرياضات غير المدرجة في الألعاب الأولمبية وتُقام عادةً كل أربع سنوات بعد عام واحد من الألعاب الأولمبية الصيفية وتُدار من قِبل الاتحاد الدولي للألعاب العالمية برعاية اللجنة الأولمبية الدولية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وفاة الفنان المصري سيد صادق
المنتخب الوطني لكرة السلة يختتم دور المجموعات بمواجهة الصين غدا
الأردن يدين خطة الكابينت الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة
حجز مركبتين بسبب سلوك استعراضي خطير وغرامة 50 ألف درهم لفك الحجز
169 مليار دولار إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات في 2026