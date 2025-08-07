المصاطفة يفتتح مشاركة المنتخب الوطني للكراتيه في دورة الألعاب العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آب (بترا) - أجريت اليوم الخميس قرعة منافسات الكراتيه في دورة الألعاب العالمية والتي تُفتتح اليوم في مدينة تشنغدو الصينية، بمشاركة المنتخب الوطني.ويفتتح اللاعب عبدالرحمن المصاطفة مشاركته يوم غد الجمعة ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب كل من اللاعبين، المونتينيغري نيناد دولوفيتش والتركي عمر أوزر والياباني يوغو كوزاكي.فيما سيظهر اللاعب محمد الجعفري يوم بعد غد السبت ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب اللاعبين، اليوناني كونستانتينوس ماستروجيانيس والهولندي بريان تيمرمانز والكرواتي إيفان كفيسيتش.وتشهد منافسات الكراتيه مشاركة 96 لاعبا ولاعبة نجحوا في التأهل وسيتنافسون في 6 أوزان للسيدات و6 أوزان للرجال.يذكر أن دورة الألعاب العالمية تشتمل على الرياضات غير المدرجة في الألعاب الأولمبية وتُقام عادةً كل أربع سنوات بعد عام واحد من الألعاب الأولمبية الصيفية وتُدار من قِبل الاتحاد الدولي للألعاب العالمية برعاية اللجنة الأولمبية الدولية.