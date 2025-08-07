اجتماع لشبكة العقبة الريادية يناقش أبرز المشاريع والبرامج ضمن خططها للعام 2025

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 7 آب (بترا) - أمين المعايطه - ترأس مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت حسان النابلسي الاجتماع الدوري لشبكة العقبة الريادية، بحضور عدد من ممثلي الجهات الأعضاء من مؤسسات القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والجهات الداعمة لريادة الأعمال.وعرض الاجتماع لأبرز المشاريع والبرامج التي تنفذها الجهات الأعضاء ضمن خططها للعام 2025، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون المستقبلية بين الأعضاء بهدف تطوير بيئة ريادة الأعمال في العقبة وتعزيز استدامتها.وأكد النابلسي أن قيادة السلطة لشبكة العقبة الريادية يأتي انطلاقًا من دورها المحوري وانسجاماً مع رؤيتها وخطتها الاستراتيجية في تنمية المنظومة الريادية في المنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين لضمان تحقيق التكامل والتأثير المنشود.وأوضح أهمية استمرارية مثل هذه اللقاءات الدورية لما تمثله من منصة حيوية لمتابعة الإنجاز، وتبادل الخبرات، وتوجيه العمل المشترك نحو تحقيق أثر أكبر في دعم الرياديين، لافتا إلى أهمية ضمان استدامة وتطور خدمات وبرامج الشبكة بما يتماشى مع احتياجات القطاع الريادي في العقبة وتطلعاته المستقبلية.وناقش الاجتماع عددا من المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز عمل الشبكة، وتحقق التكامل بين البرامج، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من الشباب والرياديين في مختلف أنحاء المنطقة.