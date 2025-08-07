اجتماع لشبكة العقبة الريادية يناقش أبرز المشاريع والبرامج ضمن خططها للعام 2025

403
اجتماع لشبكة العقبة الريادية يناقش أبرز المشاريع والبرامج ضمن خططها للعام 2025
(MENAFN- Jordan News Agency) العقبة 7 آب (بترا) - أمين المعايطه - ترأس مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت حسان النابلسي الاجتماع الدوري لشبكة العقبة الريادية، بحضور عدد من ممثلي الجهات الأعضاء من مؤسسات القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والجهات الداعمة لريادة الأعمال.
وعرض الاجتماع لأبرز المشاريع والبرامج التي تنفذها الجهات الأعضاء ضمن خططها للعام 2025، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون المستقبلية بين الأعضاء بهدف تطوير بيئة ريادة الأعمال في العقبة وتعزيز استدامتها.
وأكد النابلسي أن قيادة السلطة لشبكة العقبة الريادية يأتي انطلاقًا من دورها المحوري وانسجاماً مع رؤيتها وخطتها الاستراتيجية في تنمية المنظومة الريادية في المنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين لضمان تحقيق التكامل والتأثير المنشود.
وأوضح أهمية استمرارية مثل هذه اللقاءات الدورية لما تمثله من منصة حيوية لمتابعة الإنجاز، وتبادل الخبرات، وتوجيه العمل المشترك نحو تحقيق أثر أكبر في دعم الرياديين، لافتا إلى أهمية ضمان استدامة وتطور خدمات وبرامج الشبكة بما يتماشى مع احتياجات القطاع الريادي في العقبة وتطلعاته المستقبلية.
وناقش الاجتماع عددا من المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز عمل الشبكة، وتحقق التكامل بين البرامج، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من الشباب والرياديين في مختلف أنحاء المنطقة.
