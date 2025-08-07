  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ارتفاع أسعار الذهب عالميا وتراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب عالميا وتراجع الدولار

2025-08-07 05:07:50
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 7 آب (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف اليوم الخميس، بفضل تراجع الدولار، على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمجلس محافظي البنك المركزي.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3372.97 دولار للأوقية (الأونصة).
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3442.2 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.83 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1336.74دولار وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1139.98 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/أ م/ أ أ
07/08/2025 11:02:01

MENAFN07082025000117011021ID1109897444

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث