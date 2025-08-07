ارتفاع أسعار الذهب عالميا وتراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب عالميا وتراجع الدولار
عمان 7 آب (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف اليوم الخميس، بفضل تراجع الدولار، على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمجلس محافظي البنك المركزي.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3372.97 دولار للأوقية (الأونصة).
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3442.2 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.83 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1336.74دولار وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1139.98 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/أ م/ أ أ
07/08/2025 11:02:01
