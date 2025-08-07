ارتفاع أسعار الذهب عالميا وتراجع الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 7 آب (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف اليوم الخميس، بفضل تراجع الدولار، على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمجلس محافظي البنك المركزي.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3372.97 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3442.2 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.83 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1336.74دولار وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1139.98 دولار.

07/08/2025 11:02:01