ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفاع أسعار النفط عالميا
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 7 آب (بترا) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتوقف سلسلة خسائر استمرت 5 أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 67.09 دولار للبرميل.
وزاد خام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي، 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 64.57 دولار للبرميل.
وتلقت أسواق النفط الدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 3 ملايين برميل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من آب، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بانخفاضها 591 ألف برميل.
