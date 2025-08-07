  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ارتفاع أسعار النفط عالميا

2025-08-07 05:07:49
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آب (بترا) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتوقف سلسلة خسائر استمرت 5 أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 67.09 دولار للبرميل.
وزاد خام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي، 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 64.57 دولار للبرميل.
وتلقت أسواق النفط الدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 3 ملايين برميل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من آب، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بانخفاضها 591 ألف برميل.

