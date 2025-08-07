شرطة معان تعقد لقاءات مجتمعية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية

MENAFN - Jordan News Agency)

معان 7 آب (بترا) - عمر المعاني - عقدت مديرية شرطة محافظة معان لقاءات مجتمعية تهدف إلى التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، لا سيما مع اقتراب موعد إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة.وتأتي هذه اللقاءات التي تنفذها الشرطة في مختلف مناطق المحافظة، في إطار مبادرة "أفراح آمنة" التي أطلقتها مديرية الأمن العام أخيرا، بهدف التصدي لهذه الظاهرة الخطرة، وحث المجتمع المحلي على الالتزام بفرح آمن ومسؤول، والتعبير الحضاري في المناسبات.واستكملت سلسلة اللقاءات، في ديوان عشيرة القرامسة بمدينة معان، بحضور مدير شرطة معان العميد باسم العجارمة، ومندوب عن مديرية الأوقاف، وعدد من ضباط الأمن العام، وأعضاء المجالس المحلية، وشيوخ ووجهاء من أبناء المحافظة، وشملت اللقاءات السابقة ديوان المعاني وديوان آل خطاب، تأكيدا للنهج التشاركي في تعزيز الأمن المجتمعي.وأكد العميد العجارمة خلال اللقاء، أن المناسبات يجب أن تختتم بالفرح، لا أن تتحول إلى حزن أو مأساة نتيجة ممارسات خاطئة وغير مسؤولة، مشددا على أن مديرية الأمن العام ستواصل تطبيق القانون بحزم بحق كل من يطلق العيارات النارية، حفاظا على الأرواح والممتلكات.وأشار إلى أن اللقاءات المجتمعية ستستمر خلال الأيام المقبلة، لتشمل باقي الدواوين والمضافات العشائرية في المحافظة، تعزيزا للتواصل المجتمعي وترسيخا لقيم الأمن والسلامة العامة.وعبر العجارمة عن شكره وتقديره لأهالي معان على تعاونهم وحرصهم المستمر للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، ودعمهم لجهود الأمن العام في نشر الوعي وثقافة التعبير الحضاري عن الفرح.وخلال اللقاء، أكد الحضور من وجهاء وشيوخ العشائر وأبناء المجتمع المحلي، التزامهم التام بمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والانخراط في مبادرة "أفراح آمنة"، داعين إلى مغادرة أي مناسبة تشهد إطلاق نار، والعمل على نشر ثقافة مجتمعية رافضة لهذا السلوك الخطر.