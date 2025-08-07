شرطة معان تعقد لقاءات مجتمعية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية

403
شرطة معان تعقد لقاءات مجتمعية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية
(MENAFN- Jordan News Agency) معان 7 آب (بترا) - عمر المعاني - عقدت مديرية شرطة محافظة معان لقاءات مجتمعية تهدف إلى التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، لا سيما مع اقتراب موعد إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة.
وتأتي هذه اللقاءات التي تنفذها الشرطة في مختلف مناطق المحافظة، في إطار مبادرة "أفراح آمنة" التي أطلقتها مديرية الأمن العام أخيرا، بهدف التصدي لهذه الظاهرة الخطرة، وحث المجتمع المحلي على الالتزام بفرح آمن ومسؤول، والتعبير الحضاري في المناسبات.
واستكملت سلسلة اللقاءات، في ديوان عشيرة القرامسة بمدينة معان، بحضور مدير شرطة معان العميد باسم العجارمة، ومندوب عن مديرية الأوقاف، وعدد من ضباط الأمن العام، وأعضاء المجالس المحلية، وشيوخ ووجهاء من أبناء المحافظة، وشملت اللقاءات السابقة ديوان المعاني وديوان آل خطاب، تأكيدا للنهج التشاركي في تعزيز الأمن المجتمعي.
وأكد العميد العجارمة خلال اللقاء، أن المناسبات يجب أن تختتم بالفرح، لا أن تتحول إلى حزن أو مأساة نتيجة ممارسات خاطئة وغير مسؤولة، مشددا على أن مديرية الأمن العام ستواصل تطبيق القانون بحزم بحق كل من يطلق العيارات النارية، حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن اللقاءات المجتمعية ستستمر خلال الأيام المقبلة، لتشمل باقي الدواوين والمضافات العشائرية في المحافظة، تعزيزا للتواصل المجتمعي وترسيخا لقيم الأمن والسلامة العامة.
وعبر العجارمة عن شكره وتقديره لأهالي معان على تعاونهم وحرصهم المستمر للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، ودعمهم لجهود الأمن العام في نشر الوعي وثقافة التعبير الحضاري عن الفرح.
وخلال اللقاء، أكد الحضور من وجهاء وشيوخ العشائر وأبناء المجتمع المحلي، التزامهم التام بمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والانخراط في مبادرة "أفراح آمنة"، داعين إلى مغادرة أي مناسبة تشهد إطلاق نار، والعمل على نشر ثقافة مجتمعية رافضة لهذا السلوك الخطر.
