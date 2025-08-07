  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أطباء مغاربة يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة ومطالبة بوقف الإبادة

2025-08-07 05:05:43
(MENAFN- Palestine News Network ) الرباط -PNN- أعلن أطباء مغاربة عن إضرابهم عن الطعام تضامنًا مع زملائهم من مهنيي الصحة في قطاع غزة، وتنديدًا بسياسة التجويع الممنهج وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 22 شهرًا.

ودعت التنسيقية المغربية“أطباء من أجل فلسطين”، في بلاغ توصلت صحيفة“صوت المغرب” بنسخة منه، جميع مهنيي الصحة إلى خوض إضراب عن الطعام يوم الخميس 7 غشت 2025، تضامنًا مع المُجَوَّعين من مهنيي الصحة وكل الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد بلحوس، رئيس التنسيقية المغربية“أطباء من أجل فلسطين”، في حديث مع صحيفة“صوت المغرب”، إن هذه الخطوة تأتي تعبيرًا عن الحزن العميق في أوساط مهنيي الصحة“للمشاهد المؤلمة التي تأتينا من غزة”.

وأضاف بلحوس، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أن ما يعيشه القطاع ليس حربًا، وليس مجاعة،“بل هو مذبحة وتقتيل بامتياز”، كما أنه تجويع يُمارس من طرف الاحتلال وكل داعميه ومسانديه“وسط صمت عربي ودولي مؤسف للغاية”.

وأعرب المتحدث عن تضامن مهنيي الصحة المغاربة مع جميع المُجَوَّعين من سكان غزة، ومن بينهم مهنيّو الصحة في القطاع.

وقال:“نخوض هذا الإضراب لنوجّه رسالة، ونناشد كل من يهمه الأمر بالتدخل العاجل لوقف هذه الكارثة، ووقف هذا العار الذي يلطخ جبين كل العرب والمسلمين، وكل الأحرار في هذا العالم”، داعيًا إلى“التدخل العاجل لوقف المذبحة والتجويع”.

وكان مئات المغاربة قد دخلوا في إضراب عن الطعام، يوم السبت 2 غشت 2025، احتجاجًا على التجويع في قطاع غزة في ظل حرب إبادة جماعية متواصلة يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهرًا.

وقد تم تنفيذ هذا الشكل الاحتجاجي التصعيدي في الساحات العمومية بعدة مدن، من بينها الدار البيضاء التي شهدت اعتصامًا جزئيًا أمام القنصلية الأمريكية، وأيضًا مقرات التنظيمات السياسية والحقوقية المكونة للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والتي كان من بينها المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

وتندرج هذه الخطوة ضمن فعاليات“اليوم الوطني الاحتجاجي والتضامني”، الذي دعت إليه الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، للمطالبة بإنهاء تجويع سكان غزة ووقف الإبادة الجماعية، وفتح المعابر لدخول المواد الغذائية والأدوية، وإيقاف التطبيع.

