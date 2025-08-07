بمشاركة سموتريتش: مستعمرون يقتحمون موقع ترسلة جنوب جنين
وأفادت مصادر محلية، بأن 5 حافلات تقل مستعمرين وعدد كبير من آليات الاحتلال برفقة جرافة، اقتحمت الموقع الذي كان يقام بجواره مستعمرة "سانور" التي أخليت عام 2005.
وأشارت المصادر، إلى أن سموتريتش اقتحم الموقع إضافة إلى رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان.
ولفتت المصادر إلى أن المستعمرين ظلوا يقتحمون المنطقة رغم إخلائها بين الحين والآخر.
وكان وزير جيش الاحتلال "يسرائيل كاتس" اقتحم أيضا موقع "ترسلة" في الثلاثين من شهر أيار/ مايو الماضي.
يذكر أن "الكابينت" الإسرائيلي صادق في شهر أيار/ مايو الماضي على إقامة 22 مستعمرة جديدة بالضفة الغربية، بما فيها إعادة إقامة مستعمرتي "حومش" وترسلة "سانور" بمحافظة جنين.
