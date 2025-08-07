بمشاركة سموتريتش: مستعمرون يقتحمون موقع ترسلة جنوب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين -PNN- اقتحم مستعمرون بمشاركة وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن 5 حافلات تقل مستعمرين وعدد كبير من آليات الاحتلال برفقة جرافة، اقتحمت الموقع الذي كان يقام بجواره مستعمرة "سانور" التي أخليت عام 2005.

وأشارت المصادر، إلى أن سموتريتش اقتحم الموقع إضافة إلى رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان.

ولفتت المصادر إلى أن المستعمرين ظلوا يقتحمون المنطقة رغم إخلائها بين الحين والآخر.

وكان وزير جيش الاحتلال "يسرائيل كاتس" اقتحم أيضا موقع "ترسلة" في الثلاثين من شهر أيار/ مايو الماضي.

يذكر أن "الكابينت" الإسرائيلي صادق في شهر أيار/ مايو الماضي على إقامة 22 مستعمرة جديدة بالضفة الغربية، بما فيها إعادة إقامة مستعمرتي "حومش" وترسلة "سانور" بمحافظة جنين.