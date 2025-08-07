تقرير: نتنياهو تجاهل طلب الشرطة تقييد تصرفات بن غفير بالأقصى

تقرير: نتنياهو تجاهل طلب الشرطة تقييد تصرفات بن غفير بالأقصى
وبحسب تقرير بثته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية في برنامج "هذا الصباح"، فإن الشرطة أعربت عن قلقها من تصرفات بن غفير التي تشكل انتهاكا صارخًا للوضع الراهن في الحرم، لكنها أكدت أنها لا تملك الصلاحيات لمنعه، باعتبار أن الأمر سياسي ويقع ضمن مسؤوليات رئيس الحكومة وجهاز الأمن القومي.
وكان بن غفير قد اقتحم الأقصى يوم التاسع من آب/أغسطس برفقة حاشيته، ونشر لاحقا مقطع فيديو قال فيه: "كما أثبتنا إمكانية فرض السيادة في الحرم، يمكننا احتلال غزة وتشجيع الهجرة الطوعية"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الفلسطينيين.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية ما وصفته بـ"اقتحام الوزير للمسجد الأقصى"، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا للوضع القانوني والتاريخي للمكان.
ورغم أن مكتب نتنياهو أصدر بيانا يؤكد أن "سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع الراهن لم تتغير"، إلا أن الوقائع على الأرض، بحسب مراقبين، تشير إلى تغاضي الحكومة عن سلوك بن غفير، الذي تكرر أكثر من مرة، وسط توجيهاته للشرطة باتباع سياسة احتواء وغض الطرف عن هذه الانتهاكات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه التوتر في القدس والمنطقة عمومًا، ما يضع الحكومة الإسرائيلية في مواجهة ضغوط محلية ودولية متزايدة لوقف المساس بالوضع القائم في الأقصى.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وفاة الفنان المصري سيد صادق
المنتخب الوطني لكرة السلة يختتم دور المجموعات بمواجهة الصين غدا
الأردن يدين خطة الكابينت الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة
حجز مركبتين بسبب سلوك استعراضي خطير وغرامة 50 ألف درهم لفك الحجز
169 مليار دولار إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات في 2026