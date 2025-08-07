تشريح جثمان الشهيد الأسير أحمد طزازعة اليوم في أبو كبير وسط مطالبات بكشف ظروف استشهاده

تشريح جثمان الشهيد الأسير أحمد طزازعة اليوم في أبو كبير وسط مطالبات بكشف ظروف استشهاده
وقال جميل سعادة، مدير الوحدة القانونية في الهيئة، إن الشهيد طزازعة ارتقى بتاريخ 3 آب 2025 داخل سجون الاحتلال، مؤكدًا على لسان عائلته أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله، ما يثير تساؤلات حول ظروف وفاته.
ويعد طزازعة واحدًا من بين 76 شهيدًا من الأسرى الذين ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة والضفة الغربية، والمعروفة هوياتهم، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 73 منهم. ويبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المحتجزة جثامينهم في مجملها 84 شهيدًا.
وتؤكد المؤسسات الحقوقية أن استمرار احتجاز الجثامين يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى وذويهم.
