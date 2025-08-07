تشريح جثمان الشهيد الأسير أحمد طزازعة اليوم في أبو كبير وسط مطالبات بكشف ظروف استشهاده

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن جثمان الشهيد الأسير أحمد طزازعة (20 عاما) من جنين، سيخضع للتشريح في معهد الطب العدلي "أبو كبير" الساعة 12:00 ظهرا، بحضور طبيب منتدب عن عائلته، وذلك في إطار السعي لكشف ملابسات استشهاده.

وقال جميل سعادة، مدير الوحدة القانونية في الهيئة، إن الشهيد طزازعة ارتقى بتاريخ 3 آب 2025 داخل سجون الاحتلال، مؤكدًا على لسان عائلته أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله، ما يثير تساؤلات حول ظروف وفاته.

ويعد طزازعة واحدًا من بين 76 شهيدًا من الأسرى الذين ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة والضفة الغربية، والمعروفة هوياتهم، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 73 منهم. ويبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المحتجزة جثامينهم في مجملها 84 شهيدًا.

وتؤكد المؤسسات الحقوقية أن استمرار احتجاز الجثامين يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى وذويهم.