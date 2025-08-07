الاحتلال يداهم الطيبة غرب جنين ويداهم منزلين ويحطم مركبة

MENAFN - Palestine News Network ) جنين -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، قرية الطيبة غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن محمود جبارين ومنزل شقيقة أحمد وفتشتهما وخربت محتوياتها، بالإضافة إلى تحطيم مركبة في القرية.

ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بداية العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي ويشن حملات تفتيش واحتجاز للمواطنين وحملات اعتقال.