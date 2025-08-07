الاحتلال يداهم الطيبة غرب جنين ويداهم منزلين ويحطم مركبة
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن محمود جبارين ومنزل شقيقة أحمد وفتشتهما وخربت محتوياتها، بالإضافة إلى تحطيم مركبة في القرية.
ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بداية العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي ويشن حملات تفتيش واحتجاز للمواطنين وحملات اعتقال.
