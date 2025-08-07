  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يداهم الطيبة غرب جنين ويداهم منزلين ويحطم مركبة

الاحتلال يداهم الطيبة غرب جنين ويداهم منزلين ويحطم مركبة

2025-08-07 05:05:39
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، قرية الطيبة غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن محمود جبارين ومنزل شقيقة أحمد وفتشتهما وخربت محتوياتها، بالإضافة إلى تحطيم مركبة في القرية.

ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بداية العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي ويشن حملات تفتيش واحتجاز للمواطنين وحملات اعتقال.

MENAFN07082025000205011050ID1109897402

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث