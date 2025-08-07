  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاحتلال يقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم

2025-08-07 05:05:38
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم-PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وجابت أحياءه دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

