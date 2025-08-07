وزير الخارجية الاميركي: الأولوية الان لتفكيك حماس ونزع سلاحها ..نراقب الوضع الإنساني في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن حركة حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود أو حكم قطاع غزة إذا كان السلام في المنطقة هو الهدف، وذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء يوم الأربعاء.

وقال روبيو، إن وسائل الإعلام الدولية لم تجري أي "حديث حقيقي حول ضرورة نزع سلاح حماس وحلها".

وأضاف، أنه يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تعاني من ثلاث مشاكل مترابطة.

الأول هو وجود مشكلة إنسانية تحتاج إلى معالجة، نحن نعمل بجد لإيجاد سبل لمعالجتها بطرق لا تفيد حماس، ولكنها تسمح بتوفير الغذاء للناس وتمنع تفاقم المشكلة الإنسانية التي نشهدها حاليًا، كما قال روبيو.

"الأمر الثاني هو أن هناك عشرين إنساناً بريئاً محتجزين كرهائن في ظروف مروعة.

ثالثًا، ما دامت حماس موجودة، فلن يكون هناك سلام. لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم. سيعود السلام مجددًا إذا بقيت حماس.

وأضاف روبيو، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع الإنساني في غزة عن كثب، فإن أولويته هي إخراج الرهائن والتأكد من نزع سلاح حماس.

الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة

وقال "هناك الكثير من الاهتمام الذي يولى للجانب الإنساني، ونحن نريد أن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في حل المشكلة الإنسانية، ولكن لا يتم إيلاء اهتمام كاف لحقيقة أن 20 شخصا ليس لهم أي علاقة بهذا الأمر محتجزون كرهائن في أنفاق على وشك الموت، ولا يوجد حديث حقيقي عن ضرورة نزع سلاح حماس وحلها".

علينا التركيز أكثر على هذين الأمرين.، علينا القيام بالأمور الثلاثة، وكل الحديث يدور حول الجانب الإنساني، وهو أمر مهم؛ فنحن على استعداد لبذل الكثير من الجهد للمساعدة هناك - ولكن علينا التركيز على الأمرين الآخرين.

وأضاف روبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغط من أجل أن تطلق حماس سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال الرئيس (ترامب)، إنه يريد إطلاق سراح جميع الرهائن - ليس خمسة، ولا سبعة، بل جميعهم، بمن فيهم الرهائن المتوفون، وفي نهاية المطاف، لا يمكن لحماس أن تستمر في الوجود، حتى جامعة الدول العربية تقول ذلك.

ما دامت حماس موجودة كجماعة مسلحة في غزة، فلن يكون هناك سلام، ولن يكون هناك مستقبل سلمي، لأن هذا سيحدث مرة أخرى، وهذا أمرٌ لا يمكن أن يحدث - لن يحدث هذا أبدًا.

يأتي هذا في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل احتلالًا شاملًا لقطاع غزة، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء الأمني على الأمر يوم الخميس.