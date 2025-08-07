403
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون فجر اليوم الخميس، بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مسجد المجادلة في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، تم انتشال 3 شهداء إثر استهداف شقه آل زقوت في منطقة أبو اسكندر في الشيخ رضوان، في غزة.
واستشهد مواطن وزوجته وأبناؤه إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في المعسكر الغربي غربي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
