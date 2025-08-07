شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون فجر اليوم الخميس، بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مسجد المجادلة في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.



وبحسب مصادر فلسطينية، تم انتشال 3 شهداء إثر استهداف شقه آل زقوت في منطقة أبو اسكندر في الشيخ رضوان، في غزة.

واستشهد مواطن وزوجته وأبناؤه إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في المعسكر الغربي غربي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.