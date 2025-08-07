  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
شهيد وجريحان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شهيد وجريحان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

2025-08-07 05:05:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد مواطن سوري، وأصيب آخران، جراء الغارة الإسرائيلية ليلا على بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الصحة اللبنانية صباح اليوم الخميس.


وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارة استهدفت مرآبا للآليات والجرافات يقع بجوار منازل مأهولة في دير سريان، بالإضافة إلى بلدتي نهر زوطر والقنطرة.

MENAFN07082025000208011052ID1109897398

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث