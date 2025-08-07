  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وفاة عريس قبل دقائق من زفافه في المنوفية المصرية

2025-08-07 05:05:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي عريس مصري يبلغ من العمر 25 عامًا، يدعى محمد، فجأة قبل دقائق من إتمام عقد قرانه على عروسه في قرية دنشواي بمحافظة المنوفية.


ووفقًا لتقارير ، تعرض محمد لوعكة صحية مفاجئة في منزل العروس، ونُقل على أثرها إلى غرفة العناية المركزة، حيث توفي بعد ساعات من دخوله المستشفى.


تحولت أجواء الفرح إلى حزن عميق في القرية، حيث شيّع الأهالي جثمانه في جنازة مهيبة قبل دفنه في مقابر الأسرة.

