شرطة معان تعقد لقاءات مجتمعية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت مديرية شرطة محافظة معان لقاءات مجتمعية تهدف إلى التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، لا سيما مع اقتراب موعد إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة.



وتأتي هذه اللقاءات التي تنفذها الشرطة في مختلف مناطق المحافظة، في إطار مبادرة "أفراح آمنة" التي أطلقتها مديرية الأمن العام أخيرا، بهدف التصدي لهذه الظاهرة الخطرة، وحث المجتمع المحلي على الالتزام بفرح آمن ومسؤول، والتعبير الحضاري في المناسبات.