شرطة معان تعقد لقاءات مجتمعية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
شرطة معان تعقد لقاءات مجتمعية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت مديرية شرطة محافظة معان لقاءات مجتمعية تهدف إلى التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، لا سيما مع اقتراب موعد إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة.
وتأتي هذه اللقاءات التي تنفذها الشرطة في مختلف مناطق المحافظة، في إطار مبادرة "أفراح آمنة" التي أطلقتها مديرية الأمن العام أخيرا، بهدف التصدي لهذه الظاهرة الخطرة، وحث المجتمع المحلي على الالتزام بفرح آمن ومسؤول، والتعبير الحضاري في المناسبات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وفاة الفنان المصري سيد صادق
المنتخب الوطني لكرة السلة يختتم دور المجموعات بمواجهة الصين غدا
الأردن يدين خطة الكابينت الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة
حجز مركبتين بسبب سلوك استعراضي خطير وغرامة 50 ألف درهم لفك الحجز
169 مليار دولار إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات في 2026