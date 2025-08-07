أنباء عن دخول داليدا خليل القفص الذهبي قريباً.. وهذه هوية عريسها

أنباء عن دخول داليدا خليل القفص الذهبي قريباً.. وهذه هوية عريسها
وكانت داليدا قد غابت في السنوات الأخيرة عن الشاشة والأعمال الدرامية، وانتقلت مؤخرًا إلى الإقامة في دبي، حيث بدأت تقدم عروضًا استعراضية في أحد أماكن السهر المعروفة في المدينة.
حتى اللحظة، لا توجد تأكيدات رسمية من داليدا أو مقربين منها، لكن الأنظار تتجه نحو الأيام المقبلة لمعرفة مدى صحة هذه الأخبار التي أثارت فضول جمهورها ومحبيها.
لبنان 24
