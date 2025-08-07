  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أنباء عن دخول داليدا خليل القفص الذهبي قريباً.. وهذه هوية عريسها

2025-08-07 05:05:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثارت إحدى الصفحات الفنية على تطبيق إنستغرام جدلًا واسعًا بعد كشفها عن أن الممثلة اللبنانية داليدا خليل تستعد للزواج قريبًا من رجل أعمال لبناني مقيم في دبي، دون تأكيد رسمي من الفنانة حتى الآن.


وكانت داليدا قد غابت في السنوات الأخيرة عن الشاشة والأعمال الدرامية، وانتقلت مؤخرًا إلى الإقامة في دبي، حيث بدأت تقدم عروضًا استعراضية في أحد أماكن السهر المعروفة في المدينة.


حتى اللحظة، لا توجد تأكيدات رسمية من داليدا أو مقربين منها، لكن الأنظار تتجه نحو الأيام المقبلة لمعرفة مدى صحة هذه الأخبار التي أثارت فضول جمهورها ومحبيها.

