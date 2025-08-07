403
سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في البادية الشرقية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط حفارة مخالفة في المفرق / ام القطين يوم الأربعاء 6 اب 2025 بناء على معلومات توفرت لمديرية الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية وتم حجز الحفارة والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية.
وثمنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام وخاصة مرتبات مركز امن بادية المنارة وكافة مرتبات وضباط الامن العام على الجهود المتواصلة واكدت على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات.
