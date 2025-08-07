  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في البادية الشرقية

2025-08-07 05:05:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط حفارة مخالفة في المفرق / ام القطين يوم الأربعاء 6 اب 2025 بناء على معلومات توفرت لمديرية الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية وتم حجز الحفارة والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية.


وثمنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام وخاصة مرتبات مركز امن بادية المنارة وكافة مرتبات وضباط الامن العام على الجهود المتواصلة واكدت على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات.

