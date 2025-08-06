  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إنشاء قسم التمريض ضمن كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت

2025-08-06 11:17:48
ثامر السليم
أصدرت مدير جامعة الكويت د.دينا الميلم قرارا بإنشاء قسم «التمريض» ضمن كلية العلوم الطبية المساعدة، وذلك استنادا إلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية، والهيكل التنظيمي للجامعة.
وجاء القرار بناء على موافقة مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (2022/6) المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2022، بشأن اعتماد إنشاء القسم الجديد.
ونص القرار في مادته الأولى على إنشاء قسم «التمريض» بكلية العلوم الطبية المساعدة، فيما أكدت المادة الثانية على الجهات المعنية ضرورة تنفيذ ما جاء في القرار.

