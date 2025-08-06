إنشاء قسم التمريض ضمن كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت

إنشاء قسم التمريض ضمن كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت
ثامر السليم
أصدرت مدير جامعة الكويت د.دينا الميلم قرارا بإنشاء قسم «التمريض» ضمن كلية العلوم الطبية المساعدة، وذلك استنادا إلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية، والهيكل التنظيمي للجامعة.
وجاء القرار بناء على موافقة مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (2022/6) المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2022، بشأن اعتماد إنشاء القسم الجديد.
ونص القرار في مادته الأولى على إنشاء قسم «التمريض» بكلية العلوم الطبية المساعدة، فيما أكدت المادة الثانية على الجهات المعنية ضرورة تنفيذ ما جاء في القرار.
