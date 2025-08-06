  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(الشؤون) الكويتية: إجمالي تبرعات الحملة الإغاثية العاجلة (فزعة لغزة) وصل إلى 5ر11 مليون دينار

2025-08-06 11:14:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 8 (كونا) -- قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بالإنابة الدكتور خالد العجمي إن إجمالي التبرعات المالية في الحملة الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة (فزعة لغزة) التي اختتمتها (الشؤون) أمس الثلاثاء قد وصل إلى 5ر11 مليون دينار كويتي (نحو 6ر37 مليون دولار أمريكي).
وأفاد العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء بأن "الاستجابة الكبيرة" للحملة التي استمرت ثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعيات خيرية ومبرات كويتية "تعكس القيم الإنسانية الراسخة لدى الشعب الكويتي وحرصه الدائم على مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأشاد بدور بيت الزكاة و(الهلال الأحمر) والجمعيات الخيرية والمبرات والمتبرعين الذين أسهموا في دعم الحملة لإغاثة الأشقاء والتخفيف من معاناتهم.
واستهدفت الحملة توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للمتضررين في قطاع غزة. (النهاية)

