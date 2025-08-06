(الشؤون) الكويتية: إجمالي تبرعات الحملة الإغاثية العاجلة (فزعة لغزة) وصل إلى 5ر11 مليون دينار

403
(الشؤون) الكويتية: إجمالي تبرعات الحملة الإغاثية العاجلة (فزعة لغزة) وصل إلى 5ر11 مليون دينار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 8 (كونا) -- قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بالإنابة الدكتور خالد العجمي إن إجمالي التبرعات المالية في الحملة الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة (فزعة لغزة) التي اختتمتها (الشؤون) أمس الثلاثاء قد وصل إلى 5ر11 مليون دينار كويتي (نحو 6ر37 مليون دولار أمريكي).
وأفاد العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء بأن "الاستجابة الكبيرة" للحملة التي استمرت ثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعيات خيرية ومبرات كويتية "تعكس القيم الإنسانية الراسخة لدى الشعب الكويتي وحرصه الدائم على مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأشاد بدور بيت الزكاة و(الهلال الأحمر) والجمعيات الخيرية والمبرات والمتبرعين الذين أسهموا في دعم الحملة لإغاثة الأشقاء والتخفيف من معاناتهم.
واستهدفت الحملة توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للمتضررين في قطاع غزة. (النهاية)
