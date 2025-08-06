  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اتفاق تركي - سوري على تأسيس مجلس أعمال مشترك

2025-08-06 11:14:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 6 - 8 (كونا) -- اتفقت تركيا وسوريا اليوم الأربعاء على تأسيس مجلس أعمال مشترك بهدف إعادة إرساء التعاون المؤسسي بين البلدين.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها إن وزير التجارة التركي فولكان أغار وقع مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار على مذكرة تفاهم بهذا الشأن خلال محادثات جمعت بينهما اليوم.
وأوضحت أن الجانبين بحثا فرص التعاون الممكنة بين البلدين في إطار عملية إعادة الإعمار في سوريا.
وأكدت وزارة التجارة التركية مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ضمن إطار مؤسساتي مع العمل على تعزيز قنوات الاتصال المباشرة بين القطاع الخاص في كلا البلدين. (النهاية)

ط ا / س ع م


MENAFN06082025000071011013ID1109896085

