اتفاق تركي - سوري على تأسيس مجلس أعمال مشترك

اتفاق تركي - سوري على تأسيس مجلس أعمال مشترك
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 6 - 8 (كونا) -- اتفقت تركيا وسوريا اليوم الأربعاء على تأسيس مجلس أعمال مشترك بهدف إعادة إرساء التعاون المؤسسي بين البلدين.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها إن وزير التجارة التركي فولكان أغار وقع مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار على مذكرة تفاهم بهذا الشأن خلال محادثات جمعت بينهما اليوم.
وأوضحت أن الجانبين بحثا فرص التعاون الممكنة بين البلدين في إطار عملية إعادة الإعمار في سوريا.
وأكدت وزارة التجارة التركية مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ضمن إطار مؤسساتي مع العمل على تعزيز قنوات الاتصال المباشرة بين القطاع الخاص في كلا البلدين. (النهاية)
