منتخب لبنان للسلة يتغلب على نظيره القطري في منافسات (كأس آسيا) ال31 في جدة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
منتخب لبنان للسلة يتغلب على نظيره القطري في منافسات (كأس آسيا) ال31 في جدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 6 - 8 (كونا) -- فاز المنتخب اللبناني لكرة السلة اليوم الأربعاء على نظيره القطري بنتيجة (84 - 80) ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا لكرة السلة ال31 والمقامة في جدة.
وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب الأسترالي حامل اللقب على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (97 - 61).
أما في منافسات المجموعة الثانية فقد تفوق المنتخب الياباني على نظيره السوري بنتيجة (99 - 68) فيما تغلب منتخب إيران على نظيره غوام بنتيجة (77 - 52).
وكانت البطولة قد انطلقت أمس الثلاثاء على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة (جدة) بمشاركة نخبة من منتخبات القارتين الآسيوية والأوقيانية وتستمر منافساتها حتى 17 أغسطس الحالي.
وبحسب نظام البطولة يتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي فيما تخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثاني والثالث مباريات إقصائية لتحديد الأربعة المتأهلين لنفس الدور قبل أن تختتم البطولة بمواجهات الدور نصف النهائي والنهائي. (النهاية)
ف ن / ح م ف
وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب الأسترالي حامل اللقب على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (97 - 61).
أما في منافسات المجموعة الثانية فقد تفوق المنتخب الياباني على نظيره السوري بنتيجة (99 - 68) فيما تغلب منتخب إيران على نظيره غوام بنتيجة (77 - 52).
وكانت البطولة قد انطلقت أمس الثلاثاء على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة (جدة) بمشاركة نخبة من منتخبات القارتين الآسيوية والأوقيانية وتستمر منافساتها حتى 17 أغسطس الحالي.
وبحسب نظام البطولة يتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي فيما تخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثاني والثالث مباريات إقصائية لتحديد الأربعة المتأهلين لنفس الدور قبل أن تختتم البطولة بمواجهات الدور نصف النهائي والنهائي. (النهاية)
ف ن / ح م ف
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
نهر الفرات.. ما قصة جبل الذهب الذي ظهر به؟-فيديو
184 مليون درهم أرباح "برجيل القابضة" في النصف الأول
الحبتور للسيارات تطرح عرض الـ"خمس نجوم" لتملك أحد طرازات ميتسوبيشي حتى نهاية أغسطس
اليوم.. حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا على المسرح الروماني
زياد رحباني بدلا من حافظ الاسد في بيروت
الوطني يقدم 10% استردادا نقديا على حجوزات شركات الطيران وفنادق ماريوت Bonvoy