منتخب لبنان للسلة يتغلب على نظيره القطري في منافسات (كأس آسيا) ال31 في جدة

2025-08-06 11:14:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 6 - 8 (كونا) -- فاز المنتخب اللبناني لكرة السلة اليوم الأربعاء على نظيره القطري بنتيجة (84 - 80) ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا لكرة السلة ال31 والمقامة في جدة.
وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب الأسترالي حامل اللقب على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (97 - 61).
أما في منافسات المجموعة الثانية فقد تفوق المنتخب الياباني على نظيره السوري بنتيجة (99 - 68) فيما تغلب منتخب إيران على نظيره غوام بنتيجة (77 - 52).
وكانت البطولة قد انطلقت أمس الثلاثاء على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة (جدة) بمشاركة نخبة من منتخبات القارتين الآسيوية والأوقيانية وتستمر منافساتها حتى 17 أغسطس الحالي.
وبحسب نظام البطولة يتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي فيما تخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثاني والثالث مباريات إقصائية لتحديد الأربعة المتأهلين لنفس الدور قبل أن تختتم البطولة بمواجهات الدور نصف النهائي والنهائي. (النهاية)

