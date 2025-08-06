  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مقتل 3 جنود باكستانيين في انفجار عبوة ناسفة بإقليم (بلوشستان)

مقتل 3 جنود باكستانيين في انفجار عبوة ناسفة بإقليم (بلوشستان)

2025-08-06 11:14:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 6 - 8 (كونا) -- لقي ثلاثة جنود باكستانيين مصرعهم اليوم الأربعاء إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم في إقليم (بلوشستان) الواقع في جنوب غرب باكستان.
وقالت قيادة الجيش الباكستاني في بيان لها "استهدفت خلية من الارهابيين مرتبطة بالهند قافلة تابعة لقواتنا في منطقة (ماستونغ) حيث انفجرت عبوة ناسفة في إحدى الحافلات العسكرية".
وأضافت القيادة أن انفجار العبوة الناسفة أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر "من أبنائنا من بينهم ضابط".
وأوضحت أن القوات الباكستانية قامت بعملية تفتيش في المنطقة بعد هذا الحادث حيث تمكنت من رصد الخلية الإرهابية والاشتباك معها "ما أسفر عن مقتل أربعة ارهابيين".
وشهدت باكستان مؤخرا تصاعدا في الهجمات المسلحة خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان. (النهاية)

س ب ك / س ع م


MENAFN06082025000071011013ID1109896083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث