مقتل 3 جنود باكستانيين في انفجار عبوة ناسفة بإقليم (بلوشستان)

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مقتل 3 جنود باكستانيين في انفجار عبوة ناسفة بإقليم (بلوشستان)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 6 - 8 (كونا) -- لقي ثلاثة جنود باكستانيين مصرعهم اليوم الأربعاء إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم في إقليم (بلوشستان) الواقع في جنوب غرب باكستان.
وقالت قيادة الجيش الباكستاني في بيان لها "استهدفت خلية من الارهابيين مرتبطة بالهند قافلة تابعة لقواتنا في منطقة (ماستونغ) حيث انفجرت عبوة ناسفة في إحدى الحافلات العسكرية".
وأضافت القيادة أن انفجار العبوة الناسفة أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر "من أبنائنا من بينهم ضابط".
وأوضحت أن القوات الباكستانية قامت بعملية تفتيش في المنطقة بعد هذا الحادث حيث تمكنت من رصد الخلية الإرهابية والاشتباك معها "ما أسفر عن مقتل أربعة ارهابيين".
وشهدت باكستان مؤخرا تصاعدا في الهجمات المسلحة خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان. (النهاية)
س ب ك / س ع م
وقالت قيادة الجيش الباكستاني في بيان لها "استهدفت خلية من الارهابيين مرتبطة بالهند قافلة تابعة لقواتنا في منطقة (ماستونغ) حيث انفجرت عبوة ناسفة في إحدى الحافلات العسكرية".
وأضافت القيادة أن انفجار العبوة الناسفة أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر "من أبنائنا من بينهم ضابط".
وأوضحت أن القوات الباكستانية قامت بعملية تفتيش في المنطقة بعد هذا الحادث حيث تمكنت من رصد الخلية الإرهابية والاشتباك معها "ما أسفر عن مقتل أربعة ارهابيين".
وشهدت باكستان مؤخرا تصاعدا في الهجمات المسلحة خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان. (النهاية)
س ب ك / س ع م
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
نهر الفرات.. ما قصة جبل الذهب الذي ظهر به؟-فيديو
184 مليون درهم أرباح "برجيل القابضة" في النصف الأول
الحبتور للسيارات تطرح عرض الـ"خمس نجوم" لتملك أحد طرازات ميتسوبيشي حتى نهاية أغسطس
اليوم.. حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا على المسرح الروماني
زياد رحباني بدلا من حافظ الاسد في بيروت
الوطني يقدم 10% استردادا نقديا على حجوزات شركات الطيران وفنادق ماريوت Bonvoy